Présidentielle : Philippe Poutou veut interdire les licenciements "pour toutes les entreprises" afin de "sauver les emplois"

Le candidat du NPA à la présidentielle Philippe Poutou était sur le plateau de France Info ce lundi 28 mars. Il est notamment revenu sur sa proposition d'interdire les licenciements, pour "toutes les entreprises", même les PME, afin de "sauver les emplois". "Une économie qui n'est pas capable de faire travailler tout le monde correctement, de faire en sorte que les gens vivent correctement, c'est une économie qu'il faut renverser", a-t-il estimé.

"L'économie capitaliste est incapable de subvenir aux besoins des populations, elle vit de crise en crise, et quand elle apporte des réponses à la crise, elle aggrave sa propre crise. Aujourd'hui, toutes les réponses qui ont été amenées sur la question du chômage n'ont fait que l'aggraver. Le seul moteur de l'économie c'est la course au profit, la rentabilité, la concurrence, le chacun pour soi...", a fustigé le candidat.

"Les capitalistes se moquent des petites entreprises. La question c'est comment on peut donner des moyens à la petite entreprise pour pouvoir vivre correctement - cela suppose de sortir du capitalisme où les gros bouffent les petits, où les gros dominent et imposent la loi aux petits. Il faut arriver à construire une économie qui réponde aux besoins des populations", a continué Philippe Poutou.

Il prévoit aussi de basculer à la semaine de 4 jours, donnant aux travailleurs davantage de temps pour "s'occuper de soi et des siens".

Un candidat "écosocialiste"

Se voulant "écosocialiste", Philippe Poutou veut également amorcer une "véritable transition écologique" grâce à la socialisation de "secteurs clés de l'économie" comme celui de l'énergie et de ses poids lourds - EDF, entre autres. Pour lui, le capitalisme est une "dangereuse arnaque". Outre le retour à une agriculture paysanne "libérée du productivisme", il se donne 10 ans pour sortir du nucléaire et des énergies fossiles, et porte l'objectif audacieux de 100% d'énergies renouvelables d'ici à 2050.

A l'instar de sa rivale d'extrême gauche Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière), le syndicaliste CGT se présente comme "internationaliste", défendant l'ouverture totale des frontières de l'Hexagone et au-delà, pour une libre installation et circulation des migrants. Sur le statut insulaire, et notamment celui de la Corse, le candidat NPA a récemment déclaré être "pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes", plaidant "la reconnaissance d'un statut, d'une langue, d'une culture et du droit" pour ces territoires.

D'autres mesures notables de son programme : l'expropriation des cliniques privées avec leur intégration à l'hôpital public, la régularisation de tous les sans-papiers, le désarmement de la police et la sortie de l'OTAN.