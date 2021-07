Présidentielle : Philippe Juvin annonce à son tour sa candidature en vue d'une future primaire à droite

La présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse a annoncé sa candidature le 22 juillet dernier, après son homologue des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, fin mars.

Le médecin et maire LR de La Garenne-Colombes Philippe Juvin, le 20 juillet 2021. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Le médecin et maire LR de La Garenne-Colombes Philippe Juvin a annoncé sa candidature à l'Elysée en vue de la future primaire à droite, dans un entretien publié lundi 26 juillet sur lefigaro.fr . "En cinq ans, Emmanuel Macron a dressé les Français les uns contre les autres. La communication a remplacé la recherche de solutions. (...) Des solutions de bon sens existent. Je les défendrai dans une primaire de la droite et du centre", a affirmé l'ex-eurodéputé dans un entretien.

Âgé de 57 ans, le chef des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris a acquis une certaine renommée médiatique à la faveur de ses nombreuses interventions pour commenter l'épidémie de Covid-19. Se présentant comme le "candidat des services publics", Philippe Juvin propose d'engager trois chantiers s'il était élu : "une baisse d'impôts massive, un plan d'égalité des territoires - pour un euro versé aux villes, il faut un euro pour les campagnes - et le transfert de nouveaux pouvoirs aux collectivités locales, notamment en matière de santé et de sécurité".

Dans son interview au Figaro , Philippe Juvin prend soin de ne pas froisser les deux poids lourds à droite qui ont d'ores et déjà déclaré leur candidature : le patron des Hauts-de-France Xavier Bertrand et son homologue en Île-de-France Valérie Pécresse (Libres !) qui a officialisé sa candidature le 22 juillet. Il a rendu hommage au premier, ex-ministre de la Santé, et a salué le travail de la seconde lorsqu'elle était à la tête de l'Enseignement supérieur sous le quinquennat Sarkozy. Il revendique cependant être lui, "élu et médecin, donc connecté à la réalité".

Philippe Juvin faisait partie des cinq candidats potentiels de la droite à l'élection présidentielle - Bruno Retailleau, Michel Barnier, Laurent Wauquiez et Valérie Pécresse - à se réunir le 20 juillet à Paris pour se mettre d'accord pour envisager une "candidature unique", alors que Xavier Bertrand, absent, refuse à ce stade de participer à une primaire .

Alors que le parti a fixé le 25 septembre comme date butoir pour que les candidats potentiels s'entendent, Philippe Juvin est le deuxième participant à cette réunion à dévoiler ses ambitions.