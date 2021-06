Présidentielle: Pécresse dira après l'été si elle est candidate

Valérie Pécresse, présidente (Libres!) de la région Ile-de-France le 27 juin 2021 dans un bureau de vote de Vélizy-Villacoublay, dans les Yvelines ( AFP / Thomas COEX )

Valérie Pécresse (Libres!, ex-LR), réélue dimanche à la tête de l'Ile-de-France, dira après l'été si elle est candidate à la présidentielle, a-t-elle annoncé lundi en appelant la droite et le centre à définir collectivement d'ici la rentrée "les règles du jeu" permettant de désigner un candidat commun.

"Pour moi tout commence aujourd'hui", a-t-elle dit sur BFMTV et RMC, en disant vouloir "réfléchir cet été" et "consulter pour la suite".

Dira-t-elle à la rentrée si elle se lance dans la course à la présidentielle de 2022 ? "Absolument", a-t-elle répondu.

Elle a souligné avoir "des convictions, des idées, une sensibilité à défendre", plaidant pour "un choc d'autorité" en faisant valoir son expérience à la tête de la région "la plus criminogène de France". Elle a défendu la nécessité d'"un plan banlieues" et d'agir pour "l'égalité femmes-hommes", et mis en avant son "corpus idéologique de l'écologie positive", alors que l'écologie reste "un impensé à droite".

"Mais il n'y a pas d'homme providentiel aujourd'hui", a-t-elle souligné alors que Xavier Bertrand, réélu à la tête des Hauts-de-France dimanche, est en route vers la présidentielle et a proposé lundi matin à Mme Pécresse et au président de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez, également réélu, de "former une belle équipe" en vue de 2022.

"Aujourd'hui je crois qu'on ne peut plus jouer solo", a-t-elle ajouté, tout en se défendant de "faire des procès d'intention à (ses) camarades, car notre responsabilité, c'est de nous réunir, jouer collectif, faire émerger une troisième force", a-t-elle insisté.

"Avec les élections régionales, on a desserré cet étau" constitué par Emmanuel Macron et Marine Le Pen "et on a fait émerger une très belle équipe de France des régions, pour la droite et le centre", s'est-elle félicité.

Elle a ainsi appelé à travailler à "la construction" "pendant la période estivale" d'"un collectif" de la droite et du centre et à "définir ensemble les règles du jeu" qui permettront de choisir un candidat commun pour 2022.

"Ne pas jouer solo, cela vaut aussi pour les partis", a-t-elle souligné à l'adresse de LR, qui doit selon elle participer à ce "collectif" aux côtés de son mouvement Libres!, du think tank La Manufacture de Xavier Bertrand, des Centristes d'Hervé Morin (président réélu de la région Normandie) et de l'UDI de Jean-Christophe Lagarde.

