Présidentielle: Pécresse compte régler le problème des "ghettos" en dix ans

La candidate LR à la présidentielle française Valérie Pécresse (d) en visite à Argenteuil, dans le Val-d'Oise, aux côtés du maire LR Georges Mothron (c), le 10 janvier 2022 ( AFP / Alain JOCARD )

La candidate LR à la présidentielle Valérie Pécresse a défendu son projet de "détruire les ghettos" en dix ans en y ramenant "de la mixité sociale, de l'autorité et de la réussite", lundi lors d'un déplacement à Argenteuil (Val-d'Oise).

"On peut régler le problème des quartiers populaires en dix ans si on s'y met tous, si on reconstruit des quartiers entiers", a-t-elle affirmé lors d'une visite dans cette ville où 300 millions d'euros ont été investis dans la rénovation urbaine en 15 ans.

"J'ai un projet pour détruire ces ghettos", inspiré de ce qu'a fait le Danemark, a-t-elle ajouté en prônant un "plafond anti-ghettos" de "pas plus de 30% de logements très sociaux" par quartier "pour y ramener les classes moyennes".

Ce déplacement consacré à la politique de la ville pouvait se lire, selon le patron des députés LR Damien Abad qui l'accompagnait, comme la "séquence espoir" après celle sur la sécurité marquée la semaine dernière par une allusion au "Kärcher" empruntée à Nicolas Sarkozy.

Une référence "de très mauvais goût", lui a lancé un conseiller municipal d'opposition croisé dans une pharmacie où des dizaines de personnes attendaient de se faire tester.

Après une déambulation dans les quartiers rénovés -- mais pas sur la dalle où Nicolas Sarkozy avait fait une visite houleuse en 2005 -- Mme Pécresse a rencontré des étudiants et des acteurs de la rénovation urbaine.

Alors qu'Emmanuel Macron défendait à Nice son bilan sur la sécurité, elle a jugé le chef de l'Etat "comptable et coupable en matière d'insécurité" et estimé que "le candidat Macron veut faire oublier les défaillances du président Macron".

La candidate a pour sa part estimé qu'"aujourd'hui le principal problème de notre police est d'avoir une justice qui suive ce qu'ils font", et rappelé son projet de "plan Orsec" pour la justice avec 15.000 recrutements.

Elle a aussi promis de "diviser par deux les procédures administratives" de la police nationale, "ce qui permettra de remettre beaucoup de policiers sur le terrain".

"Quand le président de la République parle de doubler les effectifs sur le terrain, ce n'est pas doubler les recrutements", a-t-elle souligné, en l'accusant de "jouer sur les mots".

Quant à l'école, elle a estimé que "le protocole est intenable et responsable de cette rentrée chaotique", en déplorant l'exercice du pouvoir "solitaire" du chef de l'Etat.

