Présidentielle : Olivier Faure écorche Jean-Luc Mélenchon et son "union pour les nuls"

Après avoir investi Anne Hidalgo comme candidate de son camp à l'Elysée, le premier secrétaire du PS s'en est pris au chef de file insoumis.

Olivier Faure, le 21 janvier 2021, à Paris ( AFP / THOMAS SAMSON )

Anne Hidalgo a été investie jeudi soir par le Parti socialiste pour la présidentielle, prélude à une "mobilisation collective" autour de la maire de Paris pour tenter de relancer une campagne qui peine à décoller. En attendant, Olivier Faure a fait l'éloge de sa candidate qui selon lui "présente le plus de solidité à gauche", s'en prenant au passage aux appels de Jean-Luc Mélenchon, qui estime sa victoire possible si la gauche s'unit derrière sa candidature.

"On dit pas simplement 'C'est mon panache, ralliez-vous à mon panache'"

"Je trouve ça extraordinaire. Jean-Luc Mélenchon a fait cavalier seul depuis plus d'un, pour ne pas dire depuis cinq ans. Il n'a jamais voulu tendre la main à qui que ce soit. Il a construit un projet qu'il n'a voulu commun avec personne, et maintenant, le voilà qui explique qu'il faudrait faire l'union alors qu'il la refuse en permanence", a lancé Olivier Faure, vendredi 15 octobre, à l'antenne de RMC-BFMTV .

"J'ai entendu Jean-Luc Mélenchon, je sais ce que je suis, je sais ce que je porte. Une coalition. " L'histoire de dire 'Maintenant, tout le monde derrière moi', c'est l'union pour les nuls" , raille t-il.

"Si on veut faire l'union de la gauche, il faut une coalition. On négocie sur la base d'un projet, et on dit pas simplement 'C'est mon panache, ralliez-vous à mon panache'", a t-il fait valoir, mettant notamment en avant le cas de la nouvelle coallition de gouvernement formée en Allemagne par le futur chancelier Olaf Scholz.