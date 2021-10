Présidentielle : Michel Barnier appelle Xavier Bertrand à "respecter la règle du jeu" à droite

"Chacun doit prendre ses responsabilités", a lancé l'ancien commissaire européen, qui s'est lancé dans la course à l'investiture LR en vue du scrutin.

Michel Barnier, en septembre 2021, à Paris ( AFP / PASCAL GUYOT )

Comment la droite abordera la course à l'Elysée? Un mois et demi avant le Congrés des Républicains, qui doit désigner son candidat à l'élection présidentielle, Michel Barnier a appelé Xavier Bertrand à la "loyauté" envers son camp.

Celui qui postule à l'investiture de la droite pour la présidentielle a ainsi invité Xavier Bertrand à participer au rassemblement LR, qui doit désigner son candidat. Le président des Hauts-de-France, lancé dans un cavalier seul vers la présidentielle, et donné selon un dernier sondage Ifop pour Sud-Radio à égalité avec Marine Le Pen à 16% des intentions de vote, n'a pour le moment pas confirmé sa participation.

"Tous ceux qui ont l'ambition de porter le projet que nous avons et qui correspond à ce qu'attendent les Français (...) doivent respecter les règles du jeu qui ont été choisies par les militants, c'est une question de loyauté et de confiance mutuelle", a estimé lundi 11 octobre sur BFMTV l'ancien négociateur européen du Brexit.

Principaux candidats déclarés, au 8 octobre, pour l'élection présidentielle dont le 1er tour aura lieu le 10 avril 2022 ( AFP / )

"Chacun doit prendre ses responsabilités", a ajouté celui qui mise sur sa fidélité à LR pour tenter de devenir, à 70 ans, le candidat de la droite à la présidentielle d'avril 2022.

La date limite pour le dépôt des candidatures en vue du congrès du 4 décembre est fixée à mercredi et Xavier Bertrand, président ex-LR de la région Hauts-de-France, n'a pas encore indiqué qu'il y participerait, à la différence de Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France, également ex-LR. Le 30 septembre, Xavier Bertrand avait plaidé pour un congrès de "rassemblement", implicitement derrière lui.

L'ancien président de l'UMP Jean-François Copé envisage déjà un départage par les sondages en janvier entre le candidat désigné par LR et Xavier Bertrand. "S'il y a un gagnant au sein de LR au mois de décembre et qu'il n'est pas en tête dans les sondages au mois de janvier, il faudra en tirer quelques conséquences", a expliqué le maire de Meaux sur France 2 .

"Imaginez que Xavier Bertrand ne soit pas au Congrès et que nous ayons un ou une candidate qui gagne, il faut que l'un et l'autre se mettent d'accord au mois de janvier, tant pis pour le mois de décembre, en fonction des sondages", a-t-il ajouté. Il faudra que celui qui sera "derrière accepte de se retirer parce que sinon effectivement, on pourra définitivement fermer la maison LR", a-t-il mis en garde.

Autre candidat, Philippe Juvin, maire LR de la Garenne-Colombes, "espère" que Xavier Bertrand participera au congrès LR. "Je le vois cette semaine pour en parler", a-t-il expliqué sur Radio J, en ajoutant que "les choses seraient plus claires" si Bertrand était présent. "Si nous restons avec deux candidats le 1er janvier, nous avons perdu", a-t-il insisté.