Présidentielle : Marine Le Pen met la pression sur Macron

Lors de ses v?ux à la presse, ce jeudi après-midi au Carré de Nanterre, le siège du Rassemblement national, Marine Le Pen a confirmé ce qu'on savait déjà depuis un certain temps : elle sera bien candidate lors de la présidentielle 2022. « Ma décision a été réfléchie, mais elle est prise », a-t-elle déclaré. Si la présidente du Rassemblement national prend soin de préciser qu'elle n'agit pas dans la précipitation, c'est parce que le timing de sa déclaration interroge. Pourquoi une telle annonce à deux ans de la présidentielle alors que les Français entrent à peine dans la séquence des municipales ?Lire aussi Municipales : les secrets du vote RNEn actant sa candidature si tôt, la présidente du Rassemblement national entend imposer le tempo de son duel avec Macron. La maîtresse des horloges, c'est elle ! En premier lieu, elle choisit de se déclarer au moment où l'exécutif fait face à une des plus violentes contestations sociales de son quinquennat afin de rappeler aux adversaires de la réforme des retraites qu'elle est la mieux placée pour porter leur colère. Plus largement, sortir du bois aussi tôt constitue pour elle une manière de préempter l'incarnation des « populistes » contre les « mondialistes ». Car même si Marion Maréchal est sortie du jeu, Marine Le Pen sait que sa légitimité est fragile depuis le fiasco de son débat. Cette fragilité s'est illustrée il y a quelques semaines, lors d'un déjeuner avec...