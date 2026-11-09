Présidentielle : Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon toujours en tête, Edouard Philippe et Raphaël Glucksmann en perte de vitesse, selon un sondage

Bruno Retailleau, Raphaël Glucksmann, Marine Le Pen, Édouard Philippe, Jean-Luc Melenchon, Marine Tondelier à Paris, le 27 août 2027. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen sont toujours devant, en hausse d'un à deux points dans la plupart des hypothèses par rapport à la précédente vague du même institut Harris Interactive, publiée fin octobre.

Édouard Philippe et Raphaël Glucksmann voient leur dynamique se tasser, tandis que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon poursuivent leur route en tête des intentions de vote, selon un sondage* Harris Interactive pour M6/RTL publié ce lundi 9 novembre.

Dans toutes les hypothèses testées par l'institut, le second tour de la présidentielle opposerait Marine Le Pen, créditée de 34 à 36 % des voix, à Jean-Luc Mélenchon, situé lui entre 18 et 19 % des intentions de vote. Le leader des Insoumis comme la candidate RN poursuivent leur dynamique, en hausse d'un à deux points dans la plupart des hypothèses par rapport à la précédente vague du même institut, publiée fin octobre.

À l'inverse, le maire du Havre Édouard Philippe (Horizons), un temps au coude-à-coude avec Jean-Luc Mélenchon pour l'accès au second tour, est désormais largement distancé : crédité de 11 à 14 % des voix, cinq à sept points le séparent désormais du candidat LFI. Le candidat social-démocrate Raphaël Glucksmann voit lui aussi sa dynamique se tasser, stagnant ou reculant légèrement avec 11 à 13 % des intentions de vote.

Marine Le Pen l'emporterait largement, quel que soit son adversaire

Pressé par de nombreux acteurs de la droite et du centre d'accepter l'idée d'une primaire, Édouard Philippe distance encore la plupart de ses concurrents, mais voit David Lisnard (Nouvelle Énergie) se rapprocher. Le maire de Cannes, en dynamique dans les sondages ces dernières semaines, est crédité de 9 % des voix, à trois points d'Édouard Philippe (12 %) lorsque celui-ci est candidat, et à égalité avec Gabriel Attal (Renaissance) lorsque celui-ci incarne le camp macroniste (avec dans les deux cas Bruno Retailleau également candidat).

Le patron de LR récolterait quant à lui 5 à 8 % des suffrages en tant que candidat LR, et 10 % s'il était seul candidat de la droite et du centre. Dans la même configuration, Gabriel Attal ferait le même score (10 %). Au second tour, Marine Le Pen l'emporterait largement, quel que soit son adversaire, mais sa victoire serait la plus franche face à Jean-Luc Mélenchon (68 % des voix contre 32 %).

Face à Édouard Philippe, la candidate d'extrême droite obtiendrait 58 % des voix, contre 60 % face à Raphaël Glucksmann. Un sondage, comme toute enquête d'opinion, est une photographie du moment sans valeur prédictive.

*Enquête réalisée en ligne du 3 au 5 novembre auprès d'un échantillon de 2.101 personnes inscrites sur les listes électorales, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La marge d'erreur est située entre 1 et 2,3 points.