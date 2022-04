Présidentielle: Macron fourbit ses armes face à Le Pen, sans certitude sur leur portée

Aiguillonnés par la dynamique de Marine Le Pen, qui a réussi à gommer certaines de ses aspérités en vue de la présidentielle, Emmanuel Macron et ses soutiens affûtent la riposte, sans formule magique mais en se plaçant sur le terrain des valeurs et la crédibilité.

Alors que les sondages de premier et deuxième tours indiquent un resserrement de l'écart entre le président sortant et la candidate du RN, M. Macron a intensifié ses attaques ces derniers jours contre sa rivale d'extrême droite, en empruntant deux grands axes.

Premièrement, tenter de déconstruire le travail de lissage de son image entrepris par Mme Le Pen, en affirmant qu'elle "avance masquée", en déplorant la "banalisation" de ses idées et en dénonçant des discours de "haine" et des "vérités alternatives", jusque sur "les plateaux de télévision".

Emmanuel Macron (C) en déplacement à Spézet, dans le Finistère, le 5 avril 2022 ( AFP / Ludovic MARIN )

Puis, comme il l'avait fait en 2017, en épinglant "l'héritière" Le Pen, à la tête non pas d'un "Rassemblement" mais d'un "clan". "On veut dire que le RN, en dépit des apparences, n'a pas changé", résume un ministre.

Mais cette tentative de "rediabolisation" de la candidate RN a ses limites, surtout dans une campagne où son rival Eric Zemmour a endossé le costume d'épouvantail à l'extrême droite. "Les Français ne sont pas des enfants, ils ne croient plus au loup-garou", a ainsi ironisé Mme Le Pen jeudi.

En jouant cette partition, M. Macron "mène sa campagne de 2017 et son argument est daté", pointe le chercheur CNRS à Sciences Po Bruno Cautrès.

Marine Le Pen et Gérald Darmanin sur le plateau de l'émission de France 2 "C'est à vous" le 11 février 2021 à Saint-Cloud, près de Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Et revient comme un boomerang la stratégie de l'exécutif d'occuper activement le terrain sécuritaire pour contrer le RN. Celle-ci avait culminé en février 2021 lorsque le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, en débat télévisé face à Marine Le Pen, l'avait jugée "un peu branlante, un peu molle" face au séparatisme islamiste. Soit "un gage de crédibilité donné par le gouvernement", analyse le communicant et chercheur à la Fondation Jean-Jaurès Raphaël Llorca.

Deuxièmement, M. Macron mise sur les arguments de fond face à Mme Le Pen, en haussant le ton en particulier sur deux thèmes: ses liens avec la Russie et sa "complaisance vis-à-vis de Vladimir Poutine", et leurs visions opposées de l'Union européenne.

"Dans 15 jours, c'est peut-être Marine Le Pen qui sera face à Poutine". Et alors que se passe-t-il ? Ils se rappelleront au bon souvenir l'un de l'autre", raille un ministre.

Les affiches électorales d'Emmanuel Macron, Jean Lassalle et Marine Le Pen sont collées sur un panneau le 28 mars 2022 à Bordeaux ( AFP / Philippe LOPEZ )

Quant à l'Europe, qui fut un des marqueurs dès 2017, M. Macron a fustigé mardi "les projets néfastes et mortifères" des candidats à l'Elysée qui veulent "tourner le dos" à l'UE.

"Marine Le Pen propose une sortie en douce de l’Union européenne", a prévenu mercredi dans une interview à l'Obs le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

En filigrane, l'idée est de déclencher "l'effet un peu pavlovien" autour de l'UE qui "mobilise" les troupes macronistes, souligne un ministre.

De manière générale, il s'agit de "détricoter le programme" de Mme Le Pen "qui est un mensonge", assène un proche du président. Tout en concédant que la candidate est "vachement dure à attaquer" dans une "campagne de l’hyper personnification", où "tout le monde s’en fout de ce qu’elle raconte".

Compilation des sondages effectués sur des échantillons représentatifs de la population française par les instituts de sondage BVA, Elabe, Harris Interactive, Ifop, Ipsos, Odoxa et Opinion way et compilés par la Commission des sondages du Sénat, au 6 avril à 12h30, heure de Paris ( AFP / )