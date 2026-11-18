Présidentielle : Lisnard souffle le chaud et le froid sur la primaire

Le candidat Nouvelle Energie (NE) à la présidentielle David Lisnard à Cannes, dans les Alpes-Maritimes, le 31 août 2026 ( AFP / Valery HACHE )

Longtemps fervent partisan d'une primaire pour désigner le candidat de la droite et du centre à la présidentielle, le libéral David Lisnard sème désormais le trouble en posant deux conditions pratiquement irréalisables : la participation d'Édouard Philippe et celle... d'Éric Zemmour.

En dynamique dans les sondages où il atteint désormais son plus haut à 12% et talonne Édouard Philippe (Horizons), David Lisnard (Nouvelle Énergie) a reconnu sur TF1 des divergences sur le périmètre de la primaire avec les deux autres candidats prêts à participer à ce mode de départage, Gabriel Attal (Renaissance) et Bruno Retailleau (LR).

Tout en se disant "incapable" d'assurer que cette primaire aurait bien lieu, le maire de Cannes s'est prononcé pour une compétition ouverte qui irait jusqu'au souverainiste Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France), qui a immédiatement décliné l'offre, et surtout jusqu'à Éric Zemmour, le candidat du parti d'extrême droite Reconquête qui, lui, souhaite y prendre part.

Des propos qui sèment le doute sur les avancées annoncées mardi après une réunion des équipes des trois candidats, au terme de laquelle des modalités avaient été fixées : scrutin à la fin janvier, participation à deux euros, et poursuite des négociations même en l'absence d'Édouard Philippe.

"On a compris qu'en étendant la primaire à Éric Zemmour, il veut la torpiller, en espérant que Gabriel Attal claque la porte", explique l'entourage de Bruno Retailleau qui, comme le candidat de Renaissance, rejette catégoriquement la participation de l'extrême droite.

Chez LR, on va plus loin : cette proposition "tue de facto la primaire", assure un responsable du parti pour qui le maire de Cannes "se moque du monde en ajoutant le nom de Nicolas Dupont-Aignan" à la liste.

"Avec sa percée dans les sondages, M. Lisnard pense qu'il peut désormais se passer d'une primaire. En l'élargissant à Éric Zemmour, il veut éviter le procès en macronisation qui lui est fait à droite et à l'extrême droite", constate cette source.

C'est d'ailleurs le point de vue du MoDem Marc Fesneau : "David Lisnard veut +éliminer les macronistes+, c’est son droit mais ça ne peut pas être notre choix", a-t-il réagi sur le réseau social X.

Larcher "juge de paix"

"David Lisnard ne voit pas très bien pourquoi il ferait une primaire avec des losers", reconnaît une ancienne ministre macroniste. À l'inverse, Bruno Retailleau et Gabriel Attal en ont besoin pour rebondir après avoir été largement dépassés dans les sondages.

Selon un sondage de l'Ifop publié mercredi, M. Lisnard devancerait d'une courte tête (29%) Édouard Philippe (28%) dans une primaire, mais en l'absence du maire du Havre, c'est Gabriel Attal qui arriverait en tête (38%) devant le candidat de Nouvelle Energie (33%).

Dans le camp du candidat LR, on est toutefois convaincu que David Lisnard "ne peut pas refuser" ce scrutin, après en avoir fait un de ses chevaux de bataille.

Mais on reconnaît que Bruno Retailleau a été "naïf" avec David Lisnard, notamment en ne mettant pas la pression sur lui à l'Association des maires de France (AMF), où le poids des maires LR n'est pas négligeable pour lui accorder le troisième mandat de président qu'il brigue la semaine prochaine.

L'entourage de M. Retailleau est aussi convaincu que le maire de Cannes ne veut pas d'une primaire qui l'obligerait à débattre avec ses adversaires. "On ne sort de l'ambiguïté qu’à son détriment", explique-t-on de même source, attendant de M. Lisnard des éclaircissements sur une possible union des droites avec le RN.

S'il devait trouver un autre motif d'appuyer sur le frein, M. Lisnard juge aussi "indispensable" la participation d'Édouard Philippe qui a réitéré son opposition mercredi, s'empressant de mettre en avant les difficultés de ses trois rivaux pour se mettre d'accord.

"Il y a une complicité non concertée entre David Lisnard et Édouard Philippe pour qu'il n'y ait pas de primaire", observe le cadre LR précédemment cité.

Face au risque que le projet de la primaire déraille définitivement, l'entourage de Bruno Retailleau en appelle au président LR du Sénat Gérard Larcher pour qu'il assume le rôle de "juge de paix".

Il est monté au créneau en proposant de réunir les candidats de la droite et du centre pour aboutir à une "méthode de départage". La date de cette réunion n'a pas encore été annoncée.

En attendant, les équipes des trois candidats se retrouveront à la fin de la semaine prochaine... après l'élection de l'AMF.