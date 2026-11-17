Présidentielle : Lisnard à l'épreuve de ses pairs les maires

David Lisnard à Limoges le 18 octobre 2026 ( AFP / PASCAL LACHENAUD )

Le candidat libéral David Lisnard remet en jeu la semaine prochaine son poste de président de l'influente Association des maires de France (AMF), avec des rivaux qui pourraient saisir l'occasion pour faire dérailler sa campagne à l'Elysée.

Adoubé lors de son élection à la tête de l'AMF en 2021 par son prédécesseur LR François Baroin, reconduit sans encombre deux ans plus tard, le maire de Cannes avait toutes les chances de son côté pour renouveler son mandat lors du scrutin qui se tiendra du 23 au 25 novembre.

Mais après sa candidature à l'Elysée, lancée en avril après avoir claqué la porte de LR, plusieurs de ses rivaux ont choisi de soutenir la candidature de son adversaire centriste Philippe Laurent (UDI).

En dynamique dans les sondages où il a atteint la semaine dernière la barre des 10%, dépassant largement le LR Bruno Retailleau et le macroniste Gabriel Attal, David Lisnard se rapproche d'Edouard Philippe, le favori du bloc central.

Dans son entourage, on réfute tout lien de cause à effet entre les deux "compétitions". "Si David Lisnard n'est pas réélu à la tête de l'AMF, il continuera à tenter de faire gagner ses idées à la présidentielle", promet-on.

Face à lui, Philippe Laurent est un pur produit issu de l'AMF où il siège depuis 25 ans. Il avait déjà rivalisé avec David Lisnard il y a cinq ans et obtenu pas moins de 40% des voix lors d'un scrutin direct où les près de 34.000 maires du pays peuvent s'exprimer.

"C'est du 50/50", assure le camp du maire de Sceaux (92) qui a récolté d'importants soutiens auprès des rivaux du maire de Cannes, dont Christophe Béchu (Horizons), bras droit d'Edouard Philippe, ou encore le MoDem Marc Fesneau, partisan d'une primaire de droite et du centre mais... sans le maire de Cannes qu'il accuse de "préparer la grande alliance avec l'extrême droite".

David Lisnard est même parvenu à unir contre lui Parti radical et Parti radical de gauche.

Les partisans de Philippe Laurent sont d'autant plus convaincus de leurs chances qu'il y a eu "un point de bascule" lorsque le maire de Cannes a répondu il y a un mois lors d'un débat télévisé "je m'en fous" à une question sur la violente répression d'Algériens le 17 octobre 1961.

Même s'il s'est expliqué par la suite, assurant rejeter que ce drame historique soit instrumentalisé pour justifier les scènes de chaos du 17 octobre lors des manifestations pour le pouvoir d'achat, ses propos ont agacé le PS qui avait pourtant conclu un accord avec lui pour une répartition des postes.

"Les socialistes n’apporteront pas leur suffrage à un candidat qui chaque jour se tourne davantage vers le populisme et la tentation d’une union des droites avec l'extrême droite", ont-ils promis.

Rencontre avec Larcher

Chez Philippe Laurent, on se tourne désormais vers LR et son candidat à l'Elysée Bruno Retailleau, accusé d'avoir été "naïf" avec son rival à la présidentielle.

"Son calcul, c’était que David Lisnard allait se retirer de la présidentielle pour le rejoindre", explique l'entourage du centriste, qui a divisé le camp des Républicains en obtenant les soutiens de Jean-François Copé ou Xavier Bertrand.

Cette même source assure que Philippe Laurent a aussi reçu celui de Gérard Larcher lors d'une récente rencontre - ce que l'entourage du président du Sénat dément formellement.

Un ministre LR minimise toutefois l'ampleur de la fronde des élus contre leur président et se dit convaincu qu'il sera réélu : "Les maires aiment être défendus et ils pensent que David Lisnard va mieux les défendre que Philippe Laurent".

Même chez Horizons, on rappelle que "les maires encartés sont une petite minorité" et qu'il est donc "quasiment impossible" d'envoyer au tapis le maire de Cannes.

Dans l'entourage de David Lisnard, qui s'est engagé à se mettre en retrait de l'AMF pendant la campagne présidentielle, on se veut confiant.

"Si demain, on a un président de la République qui a longtemps été à la tête de l'AMF, ce serait une chance pour faire entendre la voix des maires et du pays réel", assure cette source.