Présidentielle : LFI propose d'instaurer une "garantie d'emploi" qui offrirait une activité d'utilité publique payée au SMIC à tout chômeur volontaire

Une mesure-phare du programme du candidat insoumis Jean-Luc Mélenchon.

La secrétaire générale du groupe LFI à l'Assemblée et coordinatrice du programme, Clémence Guetté, en mars 2021. ( AFP / MARTIN BUREAU )

A un an de la prochaine élection présidentielle, La France insoumise commence à présenter son programme. " L'objectif est le plein emploi ", a ainsi déclaré Clémence Guetté, la coordinatrice du programme, mercredi 12 mai lors d'une conférence de presse au QG de campagne parisien, présentant le troisième cahier de l'Avenir en commun, disponible à la vente.

Pour l'atteindre, LFI compte en premier lieu sur la bifurcation écologique que le mouvement préconise, et qui créerait, selon lui, en elle-même de nombreux emplois. Le parti propose aussi la "garantie d'emploi" . Cette mesure-phare du candidat Jean-Luc Mélenchon permettrait, sur la base du volontariat, à tout chômeur d'exercer une activité d'utilité publique payée au SMIC ou de suivre une formation rémunérée. La puissance publique coordonnerait les besoins identifiés par les collectivités locales.

LFI prône aussi la réduction du temps de travail à 32 heures hebdomadaires , dont les modalités restent à définir (sixième semaine de congés payés, semaine de quatre jours...). LFI propose en outre une "garantie dignité" , qui complèterait les minimas sociaux "pour qu'aucune personne ne soit en-dessous du seuil de pauvreté", a expliqué Clémence Guetté.

Les Insoumis espèrent ainsi ouvrir une séquence tournée vers le social, plutôt que vers "les thèmes de droite et d'extrême droite qui saturent le débat", a indiqué l'eurodéputé Manuel Bompard. "Face à la solution ultralibérale (du gouvernement) et au repli identitaire de l'extrême droite, il y a une option du partage des richesses et de la bifurcation écologique", a-t-il ajouté.

Interrogé sur les critiques de Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis des Verts et des socialistes, qu'il accuse de mépriser les Insoumis pour les alliances aux élections régionales et départementales de juin, Manuel Bompard a tonné : "C'était nécessaire de souligner qu'il y a une forme de duplicité et de tartufferie dans les discours sur l'union de la gauche. (...) Il faut que les gens sachent ce qu'il se passe concrètement".