Présidentielle: les principaux points de la conférence d'Emmanuel Macron

Le président-candidat Emmanuel Macron a présenté jeudi son programme pour une France "plus indépendante". Il prévoit un "effort budgétaire" de 50 milliards d'euros par an jusqu'en 2027 et s'engage à une baisse d'impôts de 15 mds d'euros par an. En voici les principaux points.

EMPLOI

Il propose une nouvelle réforme de l'assurance-chômage, une transformation de Pôle Emploi rebaptisé "France Travail" ainsi qu'une réforme du RSA pour le soumettre à des contreparties avec "l'obligation de consacrer 15 à 20 heures par semaine pour une activité permettant d'aller vers l'insertion professionnelle". Il prend pour modèle le "contrat d'engagement" pour les jeunes.

ECOLE

C'est l'un des grands "chantiers" du candidat Macron qui ouvre la porte à une "large consultation" avant un "pacte nouveau" pour les enseignants. Ils conditionne une hausse "significative" des rémunérations à de "nouvelles missions". Il souhaite également "plus de liberté pour les établissements" dans la droite ligne du plan Marseille en grand.

Il promeut une réforme du lycée professionnel sur le modèle de celle de l'apprentissage.

SANTE

Il annonce "une grande conférence" sur le système de santé avec comme objectif de renforcer "la politique de prévention", "la simplification de l'hôpital et de sa gouvernance" et l'amélioration de "l'accès aux soins en urgence".

RETRAITES

Il confirme vouloir porter l'âge légal à 65 ans, en prenant en compte les carrières longues, les questions d'invalidité et de pouvoir. La réforme "reposera sur le dialogue social".

La pension minimale pour une carrière complète sera portée à 1100 euros.

MINIMA SOCIAUX A LA SOURCE

Emmanuel Macron propose de verser les aides sociales "à la source", de manière automatique, au bénéfice de "20 millions de Français" qui touchent le RSA, la prime d'activité, des aides au logement ou des allocations familiales.

Il veut augmenter de 50% l'allocation de soutien familial pour les mères célibataires en la passant de 116 euros à 174 euros. La prime de pouvoir d'achat sera portée jusqu'à 3.000 euros par an.

VIEILLESSE

Il veut que les personnes âgées puissent adapter leur logement grâce une "prime adapt'" sur le modèle de la prime renov. Il promet d'embaucher 50.000 infirmiers et aides-soignants en Ehpad.

GPA, FIN DE VIE

M. Macron ferme la porte à l'instauration de la GPA.

Il soumettra la fin de vie à une "convention citoyenne" avant un hypothétique examen par le Parlement.

IMMIGRATION/DISCRIMINATIONS

Il veut la mise en place de procédures d'éloignement plus rapide et effective, et en particulier avec un système qui fera que le refus d'asile vaudra obligation de quitter le territoire français.

Il veut encore durcir la politique de visas si les Etats ne coopèrent pas "avec une politique de retour".

En retour, il veut lutter contre les discriminations en recourant au "testing sytématique" dans les entreprises.

SUCCESSION

Il annonce vouloir augmenter l'abattement en ligne directe soit d'un parent vers son enfant de 100.000 à 150.000 euros. Il propose aussi de revoir l'abattement en ligne indirecte.

REDEVANCE

Il confirme vouloir supprimer la redevance télé

DEFENSE

M. Macron souhaite "intensifier" les investissements "pour pouvoir affronter une guerre de haute intensité". Il évoque "la généralisation du service national universel" ainsi que "l'augmentation des réservistes qui seront doublés".

ENERGIES

M. Macron veut "changer la formation des prix" du mécanisme européen des prix de l'énergie. Il annonce aussi vouloir "reprendre le contrôle capitalistique de plusieurs acteurs industriels".

AGRICULTURE

Il veut "investir massivement pour l'indépendance agricole" et promet une loi d'orientation sur l'installation, le foncier, la formation et l'accompagnement des agriculteurs. Il souhaite aussi que les objectifs du programme européen farm to fork soient revus.

RECHERCHE ET UNIVERSITE

Le candidat veut renforcer l'autonomie des universités. Il envisage aussi d'y développer "davantage de filières courtes et professionnalisantes".

Il souhaite "positionner les organismes de recherche sur les secteurs stratégiques pour l'indépendance française".

METAVERS

M. Macron veut un "métavers européen".

INSTITUTIONS

Il veut lancer une commission transpartisane pour rénover les institutions. Il veut garder un "exécutif fort", mais un parlement avec des missions de contrôle renforcées. Il a redit son goût pour la proportionnelle. Il reprend une mesure décidée par Nicolas Sarkozy mais enterrée sous François Hollande, la création du conseiller territorial.