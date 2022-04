Présidentielle : les Français "ne croient plus au loup-garou", répond Marine Le Pen aux attaques d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a dénoncé mardi "les projets néfastes et mortifères" des candidats à l'Élysée qui veulent "tourner le dos à l'Europe".

Marine Le Pen à Stiring-Wendel, le 1er avril 2022. ( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

Marine Le Pen est lasse des "anathèmes" et des "injures" de la majorité. Les Français aussi, et il "ne croient plus au loup-garou", a-t-elle assuré mercredi 6 avril, notamment après des attaques d'Emmanuel Macron la veille en Bretagne.

"Les Français ne sont pas des enfants, ils ne croient plus au loup-garou . Il faut que le gouvernement arrête de les traiter comme des enfants (...) et les considère comme des adultes", a affirmé sur Europe 1 la candidate du RN, qui progresse dans les sondages et est donnée au second tour face au président sortant.

Marine Le Pen s'est par ailleurs dite "lassée de répondre à cette absence d'argumentation" sur son projet, "à ces anathèmes, à ces injures, et les Français sont lassés de les entendre".

Une image lissée

En vue de la présidentielle, la candidate a lissé son image et édulcoré certaines propositions sans changer au fond de projet sur l'immigration, prévoyant pour ce faire d'inscrire "la priorité nationale" dans la Constitution ainsi que la primauté du droit français sur le droit international.

Aux accusations de projet "totalitaire", elle a répondu que le mandat d'Emmanuel Macron avait "été un mandat autoritaire, où se sont succédé les violences, la répression à l'égard des manifestations. Lorsqu'il n'était pas confronté à des crises, il les a crées lui-même, ça a été le cas des gilets jaunes".

Course à la présidentielle : les principaux prétendants ( AFP / )

Le président candidat a appelé mardi les Français à être "indéfectiblement Européens", en dénonçant "les projets néfastes et mortifères" des candidats à l'Élysée qui veulent "tourner le dos à l'Europe". Marine Le Pen ne veut plus sortir de l'UE ni de l'euro mais veut la primauté du droit français sur le droit européen, ce qui équivaut pour certains juristes à un Frexit de fait.

Elle a déploré mercredi qu'"il n'y ait jamais eu de bras de fer avec l'UE" pour "défendre les intérêts de la France".

Emmanuel Macron a aussi critiqué mardi, sans la nommer, sa rivale d'extrême droite en évoquant des candidats qui s'étaient distingués par leur "complaisance vis-à-vis de Vladimir Poutine" et des "financements du côté de la Russie". Marine Le Pen a été reçue en 2017 par le président russe et son parti continue de rembourser un prêt de 9 millions d'euros à un créancier russe.