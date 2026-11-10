Présidentielle : le RN a obtenu un préaccord de deux banques européennes pour financer sa campagne

Marine Le Pen à Orléans le 25 octobre 2026 ( AFP / Alain JOCARD )

Le Rassemblement national, en recherche de financement pour la campagne présidentielle de Marine Le Pen, a trouvé un pré-accord avec deux banques européennes pour un prêt de 10,6 millions d'euros, a indiqué mardi à l'AFP son trésorier.

"Nous sommes en discussion très avancées avec deux banques non françaises mais européennes", a déclaré Kévin Pfeffer, confirmant une information de BFMTV et de franceinfo.

Ces établissements, dont il n'a pas dévoilé le nom, devraient lui donner une réponse "d'ici la fin du mois", a-t-il ajouté. "Assez optimiste" quant à l'obtention de ce prêt, il se félicite que ce préaccord reconnaisse "la fiabilité et la crédibilité du dossier du parti qui offre toutes les garanties nécessaires".

À part les dons, le seul moyen pour un parti de financer sa campagne présidentielle est d'obtenir un prêt auprès de banques.

Et le RN peine, comme à chaque élection, à trouver une banque pour lui prêter les 10,7 millions d'euros de frais de campagne remboursables par l'Etat aux candidats qui se qualifient au second tour. Une ambition pourtant tout à fait à la portée de Marine Le Pen très largement en tête dans les sondages.

Le gouvernement avait fait savoir cet été qu’il cherchait avec les banques françaises une solution pour permettre aux candidats à la présidentielle d’obtenir des prêts pour leur campagne, en évoquant le risque d’ingérences étrangères si les prétendants à l’Elysée devaient se tourner vers des établissements étrangers.

Mais plusieurs groupes français, notamment la Société générale (ex-banque du Front national devenu le RN) et la Banque Postale, ont opposé des refus définitifs car elles "ne financent plus la vie politique, pour aucun candidat ni aucune élection".

Le RN a donc une nouvelle fois déposé des dossiers auprès de banques européennes.

En 2022, il avait ainsi obtenu un emprunt de 10,6 millions d'euros auprès d'une banque hongroise.

Pour la campagne de 2027, le trésorier a averti fin octobre au congrès à Orléans que "le parti pourra accompagner une campagne à un rythme normal jusqu'à la fin de cette année". Mais, qu'après, il devra "chercher une autre solution".

Le député de Moselle s'est engagé à ce que le RN rembourse ses dettes restantes d'ici au scrutin des 18 avril et 2 mai prochains. Proche de 19 millions d'euros fin 2024, ce passif a été ramené à 10 millions fin 2025 et s'établit à environ 7 millions aujourd'hui.