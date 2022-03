Présidentielle : Le Pen refuse de débattre avec ses rivaux... sauf Macron et Castex

Forte de sa deuxième place dans les sondages d'intentions de vote à moins d'un mois du premier tour, la candidate du Rassemblement national tente d'installer un face-à-face avec le chef de l'Etat et candidat à l'élection, dont elle a fustigé dimanche la "déloyauté".

Marine Le Pen, le 12 mars 2022, à Dunkerque ( AFP / FRANCOIS LO PRESTI )

Après avoir tancé le "mépris" d'Emmanuel Macron, qui utilise "sa casquette de président de la République pour avantager le candidat" à l'élection présidentielle, Marine Le Pen a indiqué, par la voix de son entourage, qu'elle ne compte pas débattre avec ses rivaux Valérie Pécresse (LR), Eric Zemmour (Reconquête!) ou Jean-Luc Mélenchon (LFI) mais seulement avec Emmanuel Macron ou Jean Castex.

Le Pen fait valoir l'exemple "pathétique" du débat Zemmour/Pécresse

"Compte tenu de notre niveau électoral, nous ne débattrons ni avec Valérie Pécresse, ni avec Jean-Luc Mélenchon, ni avec Éric Zemmour. Nous acceptons de débattre avec Emmanuel Macron, ou à défaut avec le Premier ministre Jean Castex, représentant de l’exécutif qui serait alors comptable du bilan d'Emmanuel Macron", a indiqué à l'AFP l'entourage de la candidate du Rassemblement national, confirmant une information du quotidien Le Parisien .

Dans le Nord, vendredi, Marine Le Pen avait jugé "pathétique" le débat de la veille entre Eric Zemmour et Valérie Pécresse, "hormone de croissance de l'abstention", déplorant qu'ils n'aient pas parlé de "l'aggravation terrible du pouvoir d'achat". "Ça ne donne pas envie de débattre avec ni l’un ni l'autre", avait-elle ajouté, voyant dans leur joute "deux responsables de droite qui se bagarraient le cadavre de la droite". "Quand on se dérobe au débat, c'est sans doute qu'on en a peur. Moi je n'ai pas peur du débat", a estimé pour sa part Valérie Pécresse lundi lors d'une conférence de presse.

Principales dates en vue de l'élection présidentielle qui aura lieu les 10 et 24 avril prochains ( AFP / )

"J'ai réussi à démontrer face à Eric Zemmour sa proximité avec (le président russe) Vladimir Poutine, son slogan immigration zéro et son impuissance à faire respecter les mesures qu'il veut mettre en place", a-t-elle fait valoir, estimant porter un projet "d'alternance crédible à Emmanuel Macron" contrairement à "ceux qui se sont discrédités par leur proximité avec Vladimir Poutine".

Dimanche 13 mars, Marine Le Pen a critiqué Emmanuel Macron et "son refus en réalité de participer au moindre exercice démocratique", estimant qu'il "peut très bien être président et participer à un certain nombre de débats sur des plateaux" mais qu'il "ne souhaite pas le faire". Le président candidat Emmanuel Macron avait confirmé à Poissy qu'il "ne ferait pas de débat avec les autres candidats avant le premier tour". "Aucun président en fonction qui se représentait ne l'a fait", a-t-il souligné.