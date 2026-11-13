Présidentielle : le néophyte Riner commence sa campagne par l'hôpital

Le judoka français Teddy Riner à Osaka, au Japon, le 13 septembre 2025 ( AFP / Richard A. Brooks )

Teddy Riner, qui a créé la sensation cette semaine en annonçant sa candidature à l'élection présidentielle, effectue vendredi son premier déplacement de campagne dans un hôpital de Saint-Denis pour "replacer la santé au coeur de nos priorités".

Le judoka, icône du sport français au même titre qu'un Zidane, est arrivé vers 11H à l'hôpital Delafontaine devant une nuée de caméras. Il a commencé sa visite par le service des urgences pédiatriques en s'entretenant avec des soignants sur les capacités d'accueil du service.

"La santé, l'accès à la santé, c'est la première des choses dont les Français parlent", a-t-il déclaré à son arrivée.

Chemise blanche sous un blazer bleu, le néophyte en politique de 37 ans, qui doit désormais prouver sa crédibilité sur ce terrain, n'a pas caché qu'il était là pour apprendre.

"Je viens pour regarder et ensuite avec mes experts on sortira quelque chose", a-t-il dit. Un point presse devait avoir lieu à l'issue de cette visite.

"J'y vais avec les mêmes préoccupations que beaucoup de Français face aux difficultés qu'ils rencontrent pour se soigner, entre délais d'attente interminables et hôpitaux sous tension. Il est urgent de replacer la santé au cœur de nos priorités", avait-il dit auparavant sur le réseau social X en annonçant sa visite.

Son équipe de campagne avait pourtant annoncé un peu plus tôt à la presse que son premier déplacement aurait lieu samedi après-midi au salon du "Made in France", porte de Versailles à Paris.

Selon elle, ce déplacement à l'hôpital devait initialement rester confidentiel pour ne pas gêner le fonctionnement des services mais le candidat a finalement décidé de le rendre public.

Sa visite provoquait d'ailleurs des réactions contrastées au sein du personnel de l'hôpital.

Cette visite a mis "du baume au coeur" à Marie-Line, 58 ans, auxiliaire de puériculture, selon qui la santé doit être "une priorité".

D'autres soignants ont refusé de répondre aux journalistes, dénonçant "un coup de comm", estimant que "c'est pas lui qui va nous aider, pas plus qu'un autre".

Crédibilité

Le quintuple champion olympique a créé la surprise lundi en annonçant se lancer dans la course à l'Élysée.

Sa décision de se présenter remonte à l'après JO-2024 de Paris, où il a vu "tout un pays se rassembler, fier, heureux. Puis se diviser quelques semaines après", a-t-il expliqué dans une brève vidéo.

Teddy Riner, qui s'est revendiqué "ni de droite ni de gauche", a dit refuser de se résigner "à choisir parmi deux possibilités, celles des extrêmes".

Mais toute la classe politique s'interroge sur son positionnement politique et quels candidats pourraient être affaiblis par son irruption dans la course à la présidentielle.

Dans un entretien au Parisien accompagnant son annonce de candidature, il peut apparaître comme étant plutôt de centre-droit.

Teddy Riner prône ainsi une réforme des retraites "car le système actuel ne tient pas", et plaide pour "augmenter le salaire net", en allégeant les cotisations sociales. Il s'inquiète aussi d'une France qui "s'effondre sous le poids de la dette", où "l'autorité de l'État a disparu".

Avec Teddy Riner, la droite s'est "enfin" trouvé un candidat qui "ressemble à quelque chose", a d'ailleurs ironisé mercredi le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon.

Mais le judoka, qui déplore aussi le fait "qu'on puisse briser l'avenir d'un jeune juste parce qu'il n'a pas le bon réseau, le bon nom ou la bonne couleur", pourrait également empiéter à gauche, sur les terres insoumises.

Teddy Riner a choisi pour son premier acte de campagne Saint-Denis, ville populaire de la banlieue parisienne dirigée par l'Insoumis Bally Bagayoko.

En attendant d'en savoir plus sur ses idées, sa candidature a déjà été bien accueillie par celui qu'il ambitionne de remplacer. Emmanuel Macron s'est dit "très heureux" que ce "grand champion" s'implique dans la campagne.

Celui qui est présenté comme son bras droit, l'entrepeneur Philippe Véran, macroniste de la première heure, a cependant assuré dans un entretien à La Provence que son programme serait "très loin de celui de Macron".