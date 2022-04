Présidentielle : "Le dégèlement du point d'indice des fonctionnaires n'est pas faisable budgétairement" dans le projet de Marine Le Pen

Marine Le Pen et Jordan Bardella. ( AFP / THOMAS SAMSON )

"Si on peut dégeler le point d'indice des fonctionnaires, on le fera au cours du quinquennat. Pour l'instant, on ne peut pas le faire dès notre arrivée au pouvoir car budgétairement ce n'est pas possible", a précisé le président du Rassemblement national et soutien de Marine Le Pen, Jordan Bardella, sur France Info ce mardi 19 avril.

Alors qu'Emmanuel Macron a promis une hausse du point d'indice des fonctionnaires s'il est réélu, ce n'est pas dans le projet de Marine Le Pen, comme l'a confirmé le président du Rassemblement national Jordan Bardella ce mardi 19 avril sur France Info . Une revalorisation du salaire de certains fonctionnaires, notamment les enseignants, serait néanmoins prévue . "Nous souhaitons faire un effort budgétaire important pour revaloriser les salaires d'un certain nombre de fonctionnaires", a précisé Jordan Bardella, citant les enseignants, les policiers et les soignants. "Pour l'instant, le dégèlement du point d'indice n'est pas faisable budgétairement dans le projet qui est le nôtre, en revanche, on souhaite, par professions, impulser une augmentation des salaires sur le quinquennat", a-t-il clarifié.

Il n'y aurait donc pas de dégel du point d'indice "dans l'immédiat". "On ne va pas promettre ce qu'on ne peut pas faire, on va faire beaucoup d'effort pour rendre du pouvoir d'achat aux Français, pour permettre une augmentation des salaires, mais dans l'urgence, il me semble que ce sont les soignants, les policiers et les enseignants qui méritent cette augmentation de salaire. Si on peut dégeler le point d'indice, on le fera au cours du quinquennat. Pour l'instant, on ne peut pas le faire dès notre arrivée au pouvoir car budgétairement ce n'est pas possible", a insisté Jordan Bardella.

La CFDT pour une hausse d'"au moins 3 points" du point d'indice des fonctionnaires

Début avril, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, s'est prononcé pour une hausse d'"au moins trois points" de la valeur du point d'indice des fonctionnaires, dans un contexte de forte inflation (+4,5% sur un an en mars). La dernière augmentation date de février 2017 (+0,6%), juste avant le premier tour de l'élection présidentielle.

Le patron du premier syndicat français s'est aussi dit favorable à l'ouverture de négociations salariales dans le privé, pour accompagner l'augmentation automatique du Smic attendue le 1er mai (entre 2,4 et 2,6%). Avec cette augmentation, ce sont en effet 147 branches professionnelles sur les 171 de plus de 5.000 salariés dont les grilles salariales commenceront avec des minima inférieurs au Smic. Une situation "inédite", selon Laurent Berger, qui "souhaite que le gouvernement quel qu'il soit impose aux branches professionnelles dans les six mois d'avoir des négociations pour que leurs minima de branche ne soit pas inférieures au Smic", et les astreigne sinon à des "sanctions".

Dans de nombreuses branches professionnelles les grilles salariales commencent en-dessous du Smic. Les employeurs sont obligés de rémunérer leurs salariés au niveau du salaire minimum, mais cela signifie que ces derniers connaissent peu d'évolution salariale au cours de leur carrière.