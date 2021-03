Le leader de la France insoumise a affiché ses réticences face à l'opportunité d'un "barrage" contre Marine Le Pen dans la perspective d'un éventuel second tour entre Emmanuel Macron et la présidente du Rassemblement national. Le secrétaire général de la CFDT, lui, prend position inverse.

Laurent Berger, le 26 octobre 2020, à Paris ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Barrage ou pas? Sur toutes les lèvres dans le monde politique, la question du "front républicain" contre le Rassemblement national dans l'éventualité d'une présence de Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle divise aussi dans le monde syndical.

Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a ainsi estimé qu'il faudrait "appeler à battre le Rassemblement national", si celui-ci est présent au second tour de l'élection présidentielle. "Quelle que soit la configuration du second tour, s'il y a présence de Marine Le Pen et du Rassemblement national, il faudra appeler à battre le Rassemblement national (...). Ça ne veut pas dire adhérer au programme de celui ou celle qui serait en face", a affirmé le dirigeant du premier syndicat français, mardi 9 mars, à l'antenne de i24News.

A la CGT, Martinez évite le débat

Interrogé sur les déclarations de Jean-Luc Mélenchon (LFI), qui a affirmé dimanche qu'il ne donnerait pas de consigne de vote en cas de duel entre Emmanuel Macron et Mme Le Pen, Laurent Berger a répondu qu'il n'était "pas d'accord". "Je crois que c'est irresponsable de considérer que, toutes choses égales par ailleurs, le Rassemblement national serait un parti comme les autres" , a-t-il dit.

Interrogé sur le même sujet la semaine dernière, sur RTL, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, avait esquivé la question.

"On n'est pas en 2022. Qu'est-ce que nous avons dit après l'élection d'Emmanuel Macron ?: 'Il faut qu'il soit humble, parce que les 66% qu'il a obtenus, ce n'est pas une adhésion totale à son programme'. Et nous avons dit: 'Attention, s'il n'écoute pas les citoyens - c'était la deuxième fois que le Front national était au deuxième tour - attention à la troisième'", a-t-il expliqué. "Il faut d'abord faire des réformes économiques et sociales pour plus de justice sociale et vous verrez que la question ne se posera pas du Front national au deuxième tour", a-t-il poursuivi.