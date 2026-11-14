Présidentielle: Larcher veut réunir les candidats de la droite et du centre, la pression monte sur Philippe

Le président du Sénat, Gérard Larcher, le 1er octobre 2026 à Paris ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Gérard Larcher monte au créneau : le président du Sénat a proposé samedi de réunir les candidats de la droite et du centre pour aboutir à une "méthode de départage" en vue d'une candidature unique à la présidentielle, intensifiant la pression sur Edouard Philippe, opposé à la primaire.

Bruno Retailleau, David Lisnard, Gabriel Attal et Edouard Philippe autour de la même table au Palais du Luxembourg ? C'est le pari de Gérard Larcher. Alors que les sondages d'intentions de vote pour 2027 renforcent l'hypothèse d'un duel entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon au second tour, le ténor des Républicains adresse un appel aux candidats de son camp.

Dans une déclaration transmise à l'AFP, le patron de la chambre haute affirme qu'il "fait confiance au sens de l'État des candidats" en vue d'un accord, assurant qu'ils "partagent" selon lui "une certaine vision de la France et de l'intérêt des Français".

Cette réunion, qu'il veut organiser "dans les meilleurs délais", doit être l'occasion "d'évoquer la méthode de départage et la communauté de valeurs qui permettraient au début de l'année prochaine de choisir le candidat qui présentera aux Français le projet d'alternance indispensable au redressement du pays", assure M. Larcher, sans évoquer explicitement les termes de "primaire".

L'entourage du président du Sénat a fait savoir à l'AFP que cette initiative ne remettait pas en cause la réunion des directeurs de campagne de Gabriel Attal, Bruno Retailleau et David Lisnard qui doit se tenir le 17 novembre pour évoquer la question de la primaire.

L'appel de Gérard Larcher, lui, s'adresse directement aux candidats et à eux seuls, et son périmètre exclut Eric Zemmour (Reconquête) et Raphaël Glucksmann (Place publique/PS), assure-t-on de même source.

Sa proposition a immédiatement reçu le soutien du parti Renaissance, qui a annoncé sur X répondre "bien évidemment favorablement à l’initiative de Gérard Larcher". "Le rassemblement n’est plus une option. C'est le sens de la grande primaire des démocrates que nous avons proposée", ajoute le parti de Gabriel Attal.

Le président du parti Horizons et candidat à la présidentielle Edouard Philippe en meeting à Toulouse le 14 novembre 2026 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Edouard Philippe peut-il être convaincu par cette figure du bloc central ? Le patron d'Horizons a été inflexible sur son refus de la primaire ces derniers jours : "J'ai pris ma décision il y a maintenant de nombreux mois en disant que je ne me soumettrai pas à une primaire et que je présenterai ma candidature aux Françaises et aux Français", a-t-il encore affirmé jeudi. "Je ne changerai pas d'avis, je suis constant et cohérent", a-t-il renchéri vendredi.

Ses proches affichent le même scepticisme : la primaire, "c'est une course vers le bas", s'agaçait l'un d'eux ces derniers jours. Accepter "au dernier moment" la primaire serait "reconnaître un problème de dynamique", martelait un autre, craignant de rentrer dans le processus "de façon catastrophique".

Larcher, quelle influence ?

Ses concurrents de la droite et du centre militent, eux, de plus en plus fortement ces derniers jours pour son organisation, Bruno Retailleau ayant même proposé des dates, les 31 janvier et 7 février, et envisagé de la tenir sans Edouard Philippe.

Cette prise de position de Gérard Larcher était attendue, plusieurs responsables politiques du bloc central estimant son influence suffisamment grande pour convaincre le patron d'Horizons de se joindre aux négociations.

Gérard Larcher et Bruno Retailleau le participent au séminaire des sénateurs LR à Nancy le 17 avril 2026 ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

Ces dernières semaines, M. Larcher envisageait plutôt une initiative en "début d'année" et souhaitait d'abord laisser les candidats dérouler leur programme, tout en affichant son soutien à Bruno Retailleau, issu de sa famille politique des Républicains.

"Mais ils sont tous sous les 10 %, on ne peut plus continuer comme ça ! Il faut qu'à un moment donné, on se parle", assure un de ses proches pour justifier ce changement d'agenda. "Gérard Larcher n'est pas candidat, il est le seul à parler à tout le monde, à avoir une position institutionnelle qui lui permet de rassembler", ajoute le même.

Le président du Sénat dirige en effet à la chambre haute une majorité très large allant de la droite aux centristes, avec l'appui très régulier des groupes du camp présidentiel.

Il avait d'ailleurs déjà réuni autour de lui les dirigeants de ces partis l'hiver dernier pour arrêter les alliances en vue des élections municipales, et s'était déjà impliqué de près dans le départage de la droite en 2015 et 2021, avant les deux précédents scrutins présidentiels.