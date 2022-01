Présidentielle : "La vraie droite, c'est moi", martèle Valérie Pécresse

La candidate LR à l'Elysée revendique son statut d'opposante à Emmanuel Macron, assurant rejeter toute "compromission" avec les autres candidats de la droite dont Eric Zemmour.

Valérie Pécresse, le 8 janvier 2022, à Paris ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

A quatre mois du premier tour de l'élection présidentielle, Valérie Pécresse fait valoir son statut de candidate de la "vraie droite" face au président de la République Emmanuel Macron, qu'elle qualifie de "pyromane" dans son "exercice solitaire du pouvoir".

A l'antenne de franceinfo , elle a par ailleurs estimé au passage que le ralliement à Eric Zemmour de l'ancien numéro 2 de LR Guillaume Peltier est un "non-évènement" pour son camp. "Cela fait des mois qu'il nous avait quittés dans sa tête", a déclaré la présidente d'Île-de-France et candidate à l'Elysée au sujet de l'ex-cadre des Républicains, déchu de toute fonction de direction en mai dernier, qui était selon elle "terriblement isolé".

"Ceux qui soutiennent Guillaume Peltier ne gagnent jamais les élections", a-t-elle ajouté dans une pique, lui souhaitant "bon courage". Le député du Loir-et-Cher "voulait faire un coup de 'com'" après avoir soutenu Xavier Bertrand, puis Eric Ciotti lors de la dernière semaine de la primaire de la droite mais "plus personne n'avait confiance en lui", a-t-elle lancé, lundi 10 janvier.

"La vraie droite c'est moi", a-t-elle assuré, "pas un commentateur qui ne sera pas au deuxième tour" . Quant à Marine Le Pen, "personne ne pense sérieusement qu'elle peut diriger la France", selon elle. Valérie Pécresse a toutefois estimé que "toute personne qui représente un véritable courant de pensée doit pouvoir se présenter" à la présidentielle, "c'est évidemment le cas d'Eric Zemmour". Mais un maire LR soutenant Eric Zemmour "s'exclut de lui même" du parti, a-t-elle averti.

"Aucune compromission"

Valérie Pécresse a par ailleurs rejeté la piste d'un accord avec Eric Zemmour dans l'hypothèse d'un deuxième tour face au chef de l'Etat sortant. "On n'est pas dans un régime parlementaire. On est dans un régime présidentiel. La présidentielle en France, c'est la rencontre entre une femme et un peuple". "On n'est pas dans la grande coalition, je ne m'appelle pas Olaf Scholtz ni Armin Laschet (ancien candidat malheureux à la chancellerie allemande, ndlr). Je ne suis pas en train de négocier des postes avec quiconque. J'ai un projet, ce sera ce projet qui sera porté, sans aucune compromission. C'est oui ou non", a t-elle insisté.