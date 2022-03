Présidentielle : la présidente des Bouches-du-Rhône Martine Vassal exclue de LR après son soutien à Emmanuel Macron

Emmanuel Macron "est le seul à pouvoir donner un espoir aux Français", a tranché Martine Vassal.

Martine Vassal à Marseille, le 4 juillet 2020. ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )

La valse des soutiens se poursuit à l'approche de l'élection présidentielle. La présidente LR du département des Bouches-du-Rhône, Martine Vassal, a été exclue vendredi 4 mars des Républicains, après avoir annoncé rallier Emmanuel Macron.

"Elle n'est de fait plus membre de notre famille politique et n'occupe plus les fonctions de présidente de fédération", a indiqué la direction du parti à BFMTV. Si elle ne portait pas ce titre officiellement, elle était la présidente de la fédération LR locale de fait depuis le départ de Renaud Muselier, en novembre dernier.

"Je ne vois pas pourquoi je quitterais LR"

"Je crois profondément que l'unité nationale est désormais notre seul chemin", a estimé Martine Vassal sur Twitter. "En tant que femmes et hommes politiques, nous avons une responsabilité : celle de nous rassembler derrière une alliance sacrée pour répondre, à notre échelle, aux défis majeurs et être à la hauteur de la situation", a-t-elle ajouté, jugeant qu'"au cœur d'une tempête sans précédent depuis 1945, (Emmanuel Macron) est le seul à pouvoir donner un espoir aux Français."

"Je viens d'envoyer un courrier à Christian Jacob (le président de LR, ndlr) pour lui rendre mes responsabilités au niveau du parti", a indiqué vendredi matin à BFM Marseille la présidente de la Métropole Aix-Marseille. Mais "je ne vois pas pourquoi je quitterais LR", a-t-elle précisé.

Martine Vassal a par ailleurs témoigné de son amitié pour Valérie Pécresse. "Valérie est une femme courageuse , elle tombe dans un contexte qui est compliqué. Elle est mon amie, j'espère qu'elle restera mon amie. L'amitié c'est une chose, la politique c'en est une autre", a-t-elle déclaré vendredi en marge du conseil municipal de Marseille.