Présidentielle: la maire LR de Calais Natacha Bouchart soutient Macron

La maire LR de Calais Natacha Bouchart devant sa mairie, le 16 janvier 2018 ( POOL / BENOIT TESSIER )

La maire LR de Calais Natacha Bouchart a annoncé jeudi soir son soutien à Emmanuel Macron pour la présidentielle, faisant valoir "l'intérêt général" de sa ville et louant "les actes" du président "face à la difficulté de la gestion migratoire", dans une interview au Figaro.

"Je souhaite qu'Emmanuel Macron soit réélu, j'estime qu'il est le plus en capacité de gagner la prochaine élection présidentielle", a déclaré Mme Bouchart, affirmant vouloir "continuer à travailler avec ce gouvernement".

"J'aborde cette présidentielle sans esprit partisan mais par le biais uniquement de l'intérêt général de Calais, une ville exposée en permanence", a-t-elle ajouté, assurant qu'il ne s'agissait pas d'un "choix contre Valérie Pécresse", la candidate de son parti pour le scrutin d'avril.

"Depuis 2017, on a trouvé une écoute attentive et un soutien de la part du président avec des actes face à la difficulté de la gestion migratoire", a encore justifié Mme Bouchart, maire depuis 2008 de la cité portuaire et proche de Nicolas Sarkozy.

L'ancien président français Nicolas Sarkozy (d) et la maire LR de Calais Natacha Bouchart à Calais, le 22 septembre 2021 ( AFP / FRANCOIS LO PRESTI )

"Je peux attester que sur ce plan-là que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a toujours été présent. On a eu les renforts qu'on demandait en septembre. Les démantèlements continuent d'être effectués", a-t-elle vanté.

Ce ralliement est une nouvelle pierre dans le jardin de Mme Pécresse, qui a essuyé mercredi la défection du député et ancien ministre Eric Woerth avant un grand meeting dimanche à Paris.

"Ce n'est pas tirer sur une ambulance que de prendre une décision. Je sais que je vais décevoir certaines personnes mais je veux être au clair avec les militants", a expliqué Mme Bouchart.

L'édile a cependant dit espérer ne pas être exclue de son parti, dont elle rappelle être "adhérente depuis 1979". "Je n'ai pas l'intention de rejoindre la République en marche", a-t-elle insisté.