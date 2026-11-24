Avant l'élection présidentielle, l'Ordre des médecins publie mardi 45 propositions, appelant les candidats à l'Elysée à se projeter vers l'avenir et élaborer une "loi de programmation" sur dix ans pour transformer le système ( AFP / Charly TRIBALLEAU )

Quelle médecine en 2040 ? Avant l'élection présidentielle, l'Ordre des médecins publie mardi 45 propositions, appelant les candidats à l'Elysée à se projeter vers l'avenir et élaborer une "loi de programmation" sur dix ans pour transformer le système.

Avec la hausse du nombre d'étudiants, le nombre de médecins, insuffisant encore pour "quatre, cinq ans", va remonter ensuite: il y aura au moins 350.000 médecins actifs en 2040 soit 100.000 de plus qu'aujourd'hui, et il faut "structurer" l'exercice futur, après des années "d'organisation de la pénurie", a expliqué lors d'un point presse le président de l'Ordre, Stéphane Oustric.

Le système actuel "n'est plus protecteur, plus solidaire, pas au rendez-vous des enjeux actuels (vieillissement de la population, complexité des pathologies, santé environnementale...), a-t-il dit.

Pour le "reconstruire", le Conseil de l'Ordre (Cnom) propose d'organiser, entre décembre et février, des "Assises nationales" réunissant soignants, patients, élus et institutions, pour faire émerger des "engagements structurants", à présenter aux candidats à la présidentielle.

Le futur exécutif devra ensuite les transformer en "loi de programmation", fixant sur dix ans (2028-2038) des moyens financiers et objectifs "évaluables".

Entre autres propositions, le Cnom appelle à "imposer un cadre éthique à la financiarisation" (entrée croissante de fonds d'investissement au capital d'entreprises de soignants libéraux) en instaurant un registre, pour que l'Ordre puisse "suivre l'évolution" des actionnaires et repérer les situations posant des problèmes déontologiques.

Il appelle par ailleurs à "lever les barrières administratives entre les différents modes d'exercice" (hospitaliers, salariés des centres de santé, libéraux, enseignants...) pour développer l'exercice mixte, qui représente 10 % des praticiens en activité régulière mais est "plébiscité" par les jeunes, assure-t-il.

"Pourquoi n'est-il pas possible d'être médecin en protection maternelle infantile le matin, médecin scolaire l'après-midi ?", s'interroge l'Ordre, qui voudrait faire converger le statut et la rémunération des médecins salariés, quel que soit l'employeur.

Pour les libéraux, il plaide pour développer les rémunérations complémentaires au paiement à l'acte, pour valoriser la prise en charge de patients complexes, la prévention, les missions de santé publique...

Il veut en outre "sanctuariser la place" du médecin traitant à l'heure où se développent les délégations de tâches aux paramédicaux, "systématiser" l'organisation, à l'échelle territoriale, d'équipes de soins pluriprofessionnelles et mieux encadrer la télémédecine en imposant que le professionnel soit dans un territoire donné.

Face au défi des maladies chroniques, il faut une "prévention universelle dès le plus jeune âge", coordonnée par le médecin traitant, avec "des temps réservés", rémunérés et réguliers, en dehors des consultations classiques, plaide-t-il.