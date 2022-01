Présidentielle : Jean-Luc Mélenchon étrille les partisans de "l'union à tout prix à gauche"

"Ce qui compte, ce n'est pas l'union mais la mobilisation", lance le leader insoumis.

Jean-Luc Mélenchon, le 3 janvier 2022, à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

A quatre mois du premier tour de l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon s'en est pris à la stratégie de "l'union à tout prix à gauche" pour la présidentielle, qu'il compare à "une machine à désespérer".

Dans un billet publié mardi 11 janvier sur son blog, le chef de file de La France insoumise dénonce notamment une "stratégie du désespoir auto-réalisateur" qui se joue "au sein de l'espace de la vieille gauche, constitué essentiellement des différents morceaux qui restent de la gloire passée du PS".

"Oiseaux de malheur"

"Tous chantent depuis des mois la même chanson: si nous ne sommes pas unis, nous ne pouvons pas gagner. Et maintenant que l'évidence éclate au grand jour, à savoir qu'ils ne sont pas plus unis maintenant qu'il y a six mois, il leur faut répondre à cette question: que faites-vous encore là, puisque vous pensez vous-même que vous allez perdre ?", demande-t-il. Regrettant que "ces oiseaux de malheur" "essayent d'entraîner le pôle populaire (...) dans leur chute", Jean-Luc Mélenchon, candidat le mieux placé à gauche dans les sondages, y voit "une machine à désespérer".

Dans un paysage politique dominé par la majorité et les droites, la gauche peine à exister en vue de la présidentielle de 2022 avec un éparpillement des candidatures dont aucune ne dépasse les 10% dans les intentions de vote. "Ce qui compte, ce n'est pas l'union mais la mobilisation", insiste le candidat insoumis, qui critique les partisans de la "primaire populaire", cette initiative citoyenne qui va aboutir à l'investiture d'un candidat, du 27 au 30 janvier. Actuellement, la plateforme de la primaire populaire compte plus de 300.000 soutiens, et 110.000 d'entre eux sont spécifiquement inscrits pour le vote.

"En toute hypothèse le gagnant de cette votation pourra se prévaloir de moins de soutiens qu'il n'y a de parrainages citoyens à ma candidature, c'est-à-dire plus de 270.000", argumente le candidat, qui appelle à "se détacher de cette prophétie auto-réalisatrice de l'union comme condition à la victoire".