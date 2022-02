Présidentielle : "Je ne me résigne pas aux théories d'Éric Zemmour", assure Valérie Pécresse après ses propos sur le "grand remplacement"

La candidate LR à la présidentielle est critiquée pour avoir évoqué le "grand remplacement", théorie complotiste relayée notamment par le candidat d'extrême droite Éric Zemmour.

La candidate LR à la présidentielle Valérie Pécresse lors d'un meeting au Zénith à Paris, le 13 février 2022. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Face aux critiques , la candidate LR à la présidentielle Valérie Pécresse a répondu lundi 14 février sur RTL à ceux qui l'accusent de "convoquer l'idéologie du grand remplacement", théorie complotiste relayée par le candidat d'extrême droite Éric Zemmour. Lors de son premier grand meeting dimanche à Paris, la candidate a affirmé que la France était "à la croisée des chemins" : "Dans 10 ans, serons-nous encore la septième puissance du monde ? Serons-nous encore une nation souveraine ou un auxiliaire des États-Unis, un comptoir de la Chine ? Serons-nous une nation unie ou une nation éclatée ? Face à ces questions vitales, pas de fatalité. Ni au grand remplacement, ni au grand déclassement. Je vous appelle au sursaut".

"Il y a aujourd'hui en France des zones de non-France"

"Cette phrase que j'ai prononcée est une phrase que j'ai prononcée dix fois, et tous les commentateurs qui la reprennent ont des mémoires de bigorneau", a expliqué Valérie Pécresse lundi. "J'ai dit dix fois dans la primaire de la droite que je ne me résignais ni au grand remplacement ni au grand déclassement. Cela veut dire que je ne me résigne pas aux théories d'Éric Zemmour, aux théories de l'extrême droite, parce que je sais qu'une autre voie est possible. C'est ce que j'ai dit hier, et tout le monde me fait dire le contraire", a poursuivi la candidate LR.

"Il y a aujourd'hui en France des zones de non-France, dans lesquelles on a concentré les difficultés sociales, les populations qui venaient d'arriver. Mais je ne me résigne pas à ce grand remplacement. C'est quelque chose que je dis depuis des mois ! Je ne comprends même pas la polémique", a-t-elle ajouté, en détaillant son projet de "grande loi migratoire", comportant des "quotas", un "principe zéro visa pour les pays qui ne reprennent pas leurs clandestins" et sans "regroupement familial automatique". "La nationalité française se demande, se mérite", a insisté Valérie Pécresse.

La candidate socialiste Anne Hidalgo a estimé dimanche que Valérie Pécresse avait franchi "un Rubicon de plus" en évoquant cette théorie complotiste relayée notamment par Éric Zemmour. Lundi, le patron du PS Olivier Faure fait part de sa "sidération de voir une candidate qui se dit républicaine reprendre les mots et les concepts de l’extrême-droite" et dénonce une "dérive permanente de la droite".