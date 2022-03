Présidentielle: Jadot invite à "renverser la table" au plus grand meeting de l'écologie

Le candidat Vert Yannick Jadot lors de son meeting au Zénith de Paris, le 27 mars 2022 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le candidat Vert Yannick Jadot a violemment attaqué dimanche Emmanuel Macron et les lobbies, invitant à "renverser la table" à 15 jours du premier tour, lors de son meeting au Zénith de Paris, le plus gros de l'histoire de l'écologie française.

Entre 3.500 et 4.000 personnes étaient rassemblées autour du candidat, dépassant le record détenu par Daniel Cohn-Bendit aux Européennes de 2009 (2.500 personnes), au même endroit.

L'objectif était de "faire nombre", pour un parti qui n'a pas une culture militante des grands rassemblements. Le candidat s'est d'ailleurs contenté jusque là de réunions publiques, souvent en plein air.

"C'est important de montrer que nous aussi on est là. Qu'il n'y a pas que l'extrême droite qui arrive à mobiliser", a expliqué à l'AFP Maxine Mai, étudiante en sciences politiques, âgée de 20 ans, venue au Zénith alors que le candidat Reconquête Eric Zemmour tenait meeting au même moment au Trocadero.

"Demain nous appartient. Et c’est demain, pas dans cinq ans, qu’il nous faut reprendre nos vies en main. Alors déjouez les pronostics, démodez les étiquettes obsolètes, faites taire les chiens de garde du vieux monde", a martelé Yannick Jadot, crédité d'environ 6% des intentions de vote, et dont la campagne n'a jamais vraiment décollé, en dépit des inquiétudes des Français pour le climat.

"On avait quand même l'espoir qu'on fasse un petit peu plus" dans cette campagne, a reconnu Isabelle Catrain, militante de 53 ans, qui "y croit toujours depuis 15 ans".

Yannick Jadot, arrivé symboliquement au meeting à vélo, a notamment appelé la jeunesse, souvent abstentionniste, à le rejoindre: "Jeunes de France, faites irruption dans ce scrutin, venez nous bousculer", a-t-il enjoint.

Il reste "deux semaines pour lever les écrans de fumée", a-t-il dit, invitant à faire "opposer Jadot et Macron" au second tour, car "c’est la survie de notre humanité qui se joue aujourd’hui".

Après un moment d'émotion, lorsqu'une Ukrainienne a évoqué son pays attaqué par la Russie puis que l'hymne ukrainien a été entonné, le meeting s'est voulu plus festif avec un petit quizz pour les militants et des capsules musicales, qui ont permis de voir notamment le candidat danser avec les rappeurs d'Ärsenik.

- "Vendre du rêve?" -

En présence d'une "famille écologiste réunie", rassemblant ses anciens concurrents à la primaire, dont Sandrine Rousseau, pourtant éjectée de la campagne, de nombreux élus et les anciens candidats à la présidentielle, Dominique Voynet, Eva Joly et Noël Mamère (José Bové étant absent pour cause de covid), Yannick Jadot a taclé le bilan d'Emmanuel Macron et le pouvoir des lobbies.

"En 2017, de nombreux Français, notamment de gauche, ont cru élire Mendès-France ou Rocard. Ils ont eu l'arrogance de Giscard et la brutalité de Sarkozy", a-t-il cinglé, invitant les électeurs à "libérer notre République de l’ingérence des lobbies avec lesquels et pour lesquels Emmanuel Macron a gouverné pendant cinq ans".

"Dehors les lobbies" des pesticides, de l'élevage industriel, des Ehpad à but lucratif, des constructeurs automobiles, des chasseurs", a égrené le candidat qui a dénoncé une nouvelle fois TotalEnergies, qui "doit quitter l'Ukraine maintenant".

"Est-ce qu'il faut vendre du rêve et dire des choses un peu fausses et qui claquent?", s'est demandé Bonaventure Palomino, ingénieur de 49 ans. "Yannick Jadot a une campagne raisonnable" qui "ne correspond pas au monde de la présidentielle", a-t-il regretté.

Celui qu'on a souvent accusé d'être trop lisse s'est défendu: "J'entends dire que je ne crierais pas assez fort pour me faire entendre. C’est que je veux m'adresser à l’intelligence des femmes et des hommes, pas à leurs instincts", a-t-il souligné.

Le candidat a critiqué "le mirage d’un vote +utile+ ou +efficace+ à gauche", en faveur du candidat insoumis Jean-Luc Mélenchon, en meeting au même moment à Marseille. "On ne vote pas en oubliant les ambiguïtés face aux complotistes de la crise sanitaire, en oubliant le soutien à l’intervention russe en Syrie et les contorsions ambiguës sur l’Ukraine. On ne vote pas pour ceux qui refusent d’appeler un dictateur un dictateur", a-t-il martelé.