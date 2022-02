Présidentielle: Jadot cible Fillon, ex-Premier ministre "allié d'un dictateur"

Le candidat EELV à la présidentielle française Yannick Jadot participe à une manifestation de soutien à l'Ukraine devant l'ambassade de Russie à Paris, le 22 février 2022 ( AFP / Ludovic MARIN )

Yannick Jadot a affirmé mercredi vouloir interdire, s'il est élu, qu'un ancien Premier ministre français, comme François Fillon, puisse se retrouver selon lui "allié d'un dictateur", comme Vladimir Poutine.

"On a un ancien Premier ministre français, François Fillon, qui connait tous les secrets de la France, qui est aujourd'hui l'allié de Poutine", "l'allié d'un dictateur qui engage la guerre en Europe (...) ça pose quand même un problème", a-t-il souligné sur LCI.

François Fillon, ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy (2007-2012), a rejoint le conseil d'administration du géant russe de la pétrochimie Sibur en décembre. Le groupe est notamment contrôlé par Leonid Mikhelson, l'un des hommes les plus riches de Russie, et Guennadi Timtchenko, un proche du président Poutine et visé mardi par des sanctions du Royaume-Uni face à la crise russo-ukrainienne.

Interrogé pour savoir s'il voulait l'interdire, il a répondu "oui". "Ça devrait être juste interdit".

"Je veux faire une loi de séparation des intérêts publics et des intérêts privés", a-t-il poursuivi, estimant qu'il fallait "un peu d'éthique en politique".