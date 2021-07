Présidentielle : Guillaume Peltier "apporte son soutien à Xavier Bertrand"

Selon le numéro 2 des Républicains, le président des Hauts-de-France est "le mieux placé d'entre nous, le seul capable de battre Emmanuel Macron et de faire gagner la droite".

Le numéro 2 des Républicains, Guillaume Peltier, en janvier 2020. ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Alors que Xavier Bertrand apparaît le mieux placé à droite pour la présidentielle 2022 face à Marine Le Pen et Emmanuel Macron , tous deux toujours largement en tête des intentions de vote, selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI et Le Figaro publié dimanche soir, le numéro 2 des Républicains Guillaume Peltier a apporté son soutien au président des Hauts-de-France, largement réélu lors des élections régionales, lors d'une interview donnée au Parisien et publiée lundi 5 juillet. C'est la première fois qu'un cadre dirigeant de LR prend position pour un candidat déclaré à la présidentielle.

"Pour tourner la page du macronisme, notre devoir d'unité doit être à la hauteur de notre amour de la France. J'ai donc décidé de montrer l'exemple, de renoncer moi-même à toute participation à une primaire en soutenant avec force, dès aujourd'hui, le mieux placé d'entre nous, le seul capable de battre Emmanuel Macron et de faire gagner la droite : j'apporte mon soutien à Xavier Bertrand ", a ainsi annoncé Guillaume Peltier dans les colonnes du quotidien.

Selon le député du Loir-et-Cher, organiser une primaire pour choisir le candidat qui représentera la droite à la prochaine présidentielle est une "fausse route". "Nous n'avons pas le droit d'engager une machine à perdre et à diviser, à 280 jours de l'élection présidentielle. Bâtissons autour de Xavier Bertrand une équipe de France", a-t-il appelé.

D'après le numéro 2 des Républicains, Xavier Bertrand a de nombreux atouts : "il n'appartient pas au microcosme parisien, il n'a pas fait l'ENA, n'est pas haut fonctionnaire, il est le président d'une grande région populaire depuis six ans". En outre, "en triomphant dans les Hauts-de-France", où "Macron en a fait son ennemi public numéro 1 en envoyant contre lui cinq ministres", "Xavier Bertrand est devenu l'alternative numéro 1 au macronisme". Selon Guillaume Peltier, "Xavier Bertrand incarne, comme Nicolas Sarkozy en 2007, la France populaire. Il a compris les trois enjeux de la présidentielle : le travail et les salaires face à l'assistanat, l'autorité face à l'islam politique, les libertés de nos provinces face au centralisme parisien".

D'après un sondage Ifop-Fiducial publié dimanche, le premier tour de la présidentielle de 2022 serait nettement dominé par Marine Le Pen (26%) et Emmanuel Macron (24 à 28%), quelque soit le candidat à droite. S'il s'agit de Xavier Bertrand, ce dernier recueillerait 18% des voix (+2 par rapport à mai), Valérie Pécresse, présidente (ex-LR, Libres!) de l'Île-de-France, en remporterait 14% (+4) et Laurent Wauquiez, lui aussi largement réélu lors des régionales en Auvergne-Rhône-Alpes, obtiendrait 13% des voix (+5). Au second tour, Emmanuel Macron gagnerait largement face à Marine Le Pen. Mais le chef de l'Etat, qui n'a pas encore déclaré sa candidature, s'inclinerait face à Xavier Bertrand par 52% contre 48%. Le président des Hauts-de-France s'imposerait également devant Marine Le Pen (61% contre 39%).