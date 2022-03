Présidentielle: guerre en Ukraine et impact économique en toile de fond

Emmanuel Macron préside un sommet européen sur la guerre en Ukraine, à Versailles le 11 mars 2022 ( AFP / Ludovic MARIN )

Pouvoir d'achat, souveraineté énergétique et alimentaire: à un mois du premier tour, la guerre en Ukraine a encore plané vendredi sur la campagne présidentielle, sur fond d'anxiété grandissante des Français face à la flambée des prix.

Le conflit aura d'ailleurs largement dominé la journée du président candidat Emmanuel Macron qui a présidé un sommet européen à Versailles, à l'issue duquel les 27 ont prévenu de nouvelles "sanctions massives" contre la Russie si la guerre se poursuivait.

Présidentielle: les candidats au plus près des préoccupations des Français ( AFP / Joël SAGET )

Le chef de l'Etat a également mis en garde contre le fait que l'Europe et l'Afrique "seront très profondément déstabilisées sur le plan alimentaire" dans les 12 à 18 mois, l'Ukraine étant un gros producteur de céréales.

Dès à présent, la guerre a propulsé huiles, blé, soja, colza, tournesol et maïs à des niveaux de prix inédits, sans parler de ceux de l'énergie dont le carburant, qui flambent eux aussi.

"Les gens sont serrés à la gorge, aujourd'hui on ne peut pas continuer comme ça", s'est emporté le numéro deux de LFI Adrien Quatennens sur France 2, avant de rappeler les propositions de Jean-Luc Mélenchon : blocage des prix des produits de première nécessité et gel du prix du carburant à 1,4 euro le litre (contre 2 actuellement).

Le candidat Insoumis, le mieux placé à gauche (11%) et en hausse dans les sondages, se rapproche de ses riveaux de droite et d'extrême droite, la candidate LR Valérie Pécresse et Eric Zemmour (Reconquête!) se trouvant au coude-à-coude autour de 11-13%.

A l'heure de mettre un bulletin dans l'urne le 10 avril, les sujets "nationaux" compteront le plus, et en premier lieu le pouvoir d'achat, devant la santé et la situation économique du pays qui ravit la 3ème place à la sécurité, selon un sondage BVA pour Orange et RTL.

- "Hors de contrôle" -

Dans les terres populaires des Hauts-de-France vendredi, la candidate du RN Marine Le Pen a estimé que "l'explosion" des prix de l'énergie était "hors de contrôle" et "une urgence".

Marine Le Pen à Armentière, le 11 mars 2022 ( AFP / FRANCOIS LO PRESTI )

"Les gens se font étrangler", a compati Marine Le Pen auprès d'une ancienne coiffeuse, Valérie Gajda, 47 ans, qui témoigne dans un café de Denain que son "plein augmente de 15 à 16 euros par semaine".

Celle qui conforte sa deuxième position avec 17-18% dans les sondages loin derrière Emmanuel Macron, a promis que si elle était élue le litre du gazole baisserait de 44 centimes et celui de l'essence de 34 centimes. Sa proposition phare est de ramener de 20% à 5,5% la TVA sur l'électricité, le gaz et les carburants.

Le sujet du pouvoir d'achat, "déjà présent avant la crise en Ukraine sera encore plus présent" car "on va passer d'une guerre vue à la télé à une guerre vue dans le porte-monnaie", a également souligné, Ian Brossat, porte-parole du candidat communiste Fabien Roussel, sur Public Sénat.

Fabien Roussel en meeting au Cirque d'Hiver à Paris le 10 mars 2022 ( AFP / EMMANUEL DUNAND )

Il a rappelé que Fabien Roussel demandait que Total verse "zéro dividende" en 2022. Cet argent serait "rendu par l'Etat aux automobilistes français".

Le candidat communiste, qui fait l'objet d'une enquête du parquet national financier sur des soupçons d'emploi fictif comme assistant parlementaire entre 2009 et 2014, a assuré pour sa part n'avoir "reçu aucune information" mais se tient "naturellement à la disposition de la justice, comme tout citoyen".

- Se faire du "gras" -

Face au choc énergétique, l'exécutif a déjà mis en place plusieurs "amortisseurs" avec notamment le gel du prix du gaz, une indemnité inflation, et prépare un nouveau plan, avec une aide spécifique sur les carburants.

"Ca coûte quand même 20 milliards d'euros à la Nation ces mesures", a rappelé le Premier ministre Jean Castex depuis le Jura. "Nous avons aussi des rentrées fiscales puisqu'elles sont assises sur le renchérissement des prix de l'énergie", soit "4 milliards et demi".

"Entre 20 milliards et 4 milliards et demi, ce n'est pas certain que l'État, comme je le lis parfois, se fasse du gras sur la crise énergétique", a-t-il lancé.

Le débat Eric Zemmour et Valérie Pécresse sur TF1, à Boulogne-Billancourt, le 10 mars 2022 ( AFP / Alain JOCARD )

Quant à Valérie Pécresse, en déplacement à Brive-la-Gaillarde, en terre chiraquienne, elle est apparue requinquée après son face-à-face musclé jeudi soir avec Éric Zemmour.

La candidate avait choisi cette nouvelle étape de sa campagne comme une manière d'afficher sa filiation avec l'ancien chef de l'Etat Jacques Chirac, faute d'avoir reçu le soutien de son successeur Nicolas Sarkozy. Un meeting devait se tenir dans la soirée avec Claude Chirac, la fille du défunt président.

De quoi inverser les sondages? "Le débat c'est un marqueur, dans 10-15 jours on y fera référence. En 48 heures, il s'est passé quelque chose", veut croire le président de LR Christian Jacob.