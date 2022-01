Présidentielle: Governatori à son tour candidat

Jean-Marc Governatori le 19 septembre 2021 à Paris après le résultat du premier tour de la primaire écologiste ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Jean-Marc Governatori, candidat malheureux à la primaire des écologistes en septembre, annonce vendredi dans un communiqué qu'il est candidat à la présidentielle face à "la désunion incroyable de la gauche" et "la stratégie de Yannick Jadot et EELV qui plombent l'écologie politique".

Le centriste, âgé de 62 ans, avait recueilli 2,35% des voix lors du premier tour de la primaire des écologistes du 16 au 19 septembre, terminant dernier des cinq candidats en lice.

Il a depuis assigné en justice l'association Union pour l'écologie en 2022 pour le déroulement et les résultats du premier tour de la primaire qu'il conteste. La date pour un éventuel procès a été fixée au 2 mars 2022 au tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis).

"Face à la désunion incroyable de la gauche qui choque le centriste que je suis, face à la stratégie de Yannick Jadot et EELV qui plombent encore l'écologie politique, face à la division des candidats +éco-citoyens+, face à l'absence de sujets capitaux et solutions audacieuses dans le débat présidentiel, j'ai décidé de me porter candidat à la présidence de la République", argumente-t-il, à moins de trois mois du scrutin.

La campagne présidentielle comprend déjà cinq principaux candidats à gauche sans compter les candidats de l'extrême gauche, et des candidats de moindre envergure, pas assurés d'obtenir les 500 parrainages.

caz/pab/npk