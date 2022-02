Présidentielle : François Asselineau se lamente d'une "campagne minable"

Le grand défenseur du "Frexit" déplore que les débats soient occupés par des sujets qui "n'ont pas l'intérêt nécessaire" face aux enjeux.

François Asselineau, en octobre 2021, à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le président de l'UPR (Union populaire républicaine), François Asselineau, candidat pour la deuxième fois à la présidentielle, a raillé jeudi 10 février une "campagne minable" à ses yeux, à deux mois du premier tour.

"Cette campagne est minable", a-t-il lancé sur RFI, évoquant "des sujets" qui dominent le débat public alors qu'ils "n’ont pas l’intérêt nécessaire pour une campagne présidentielle", selon lui.

La France, "supplétif des intérêts américains"

Ce fervent partisan du Frexit, la sortie de la France de l'Union européenne - a regretté que ne soient pas plus abordés notamment "la destruction de nos services publics, de notre agriculture familiale, l'alignement complet de la France sur les intérêts géopolitiques américains" ou encore "les délocalisations industrielles qui continuent".

François Asselineau a fustigé le fait que "la France (soit) en train de dilapider l’héritage formidable que nous avait laissé Charles de Gaulle", "une puissance souveraine, indépendante, d’équilibre entre les nations".

"Nous sommes devenus le supplétif des intérêts géopolitiques américains contre la Russie et la Chine", s'est-il ému, parlant d'un sujet "d'une extrême gravité".

Système "complètement délirant" des parrainages"

Selon lui, la France, "bien sûr", ferait mieux hors de l'UE, de l'euro et de l'Otan, alors que la devise européenne "est en train de tuer l’économie française parce que c’est une monnaie trop chère".

Concernant ses parrainages, François Asselineau a dit avoir "bon espoir" de rassembler les 500 signatures requises pour se présenter à la présidentielle en avril, même si "c'est beaucoup plus difficile cette année" avec "un système complètement délirant", selon lui. Jeudi, il en avait recueilli 171, selon un décompte publié par le Conseil constitutionnel, plus qu'Eric Zemmour (149) et Marine Le Pen (139).

Dans une prise de parole jeudi 10 février, le Haut-Commissaire au Plan François Bayrou a annoncé la mise en place d'un site permettant aux élus de parrainer les candidats ayant au moins 10% d'intentions de vote dans les sondages .