Présidentielle: franceinfo organise un grand oral des candidats sur les services publics

Huit candidats à l'Élysée seront interrogés tour à tour jeudi sur les services publics, de l'éducation à la sécurité, à l'occasion d'une journée spéciale sur franceinfo ( AFP / MARTIN BUREAU )

Huit candidats à l'Élysée seront interrogés tour à tour jeudi sur les services publics, de l'éducation à la sécurité, à l'occasion d'une journée spéciale sur franceinfo radio, télé et numérique, ont annoncé mardi à l'AFP leurs dirigeants.

Ces interviews, de 10h00 à 20h00, se dérouleront en public au studio 104 de la Maison de la radio et seront diffusées en partie en direct: chaque heure, vingt minutes seront retransmises sur l'ensemble des canaux de franceinfo, et les vingt minutes suivantes uniquement sur le numérique (franceinfo.fr, YouTube et réseaux sociaux).

Les candidats annoncés, interrogés par des binômes de journalistes franceinfo radio et franceinfo télé, sont Gabriel Attal, Raphaël Glucksmann, Edouard Philippe, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Marine Tondelier, Bruno Retailleau et Eric Zemmour. Marine Le Pen et David Lisnard ont décliné l'invitation, indique franceinfo.

"Si nous, service public, ne posons pas la question des services publics, on n'est pas sûr que d'autres médias donnent la priorité à cette question", a expliqué à l'AFP la directrice de la radio franceinfo Agnès Vahramian, également directrice éditoriale déléguée à l'information de Radio France.

"On parlera aussi de l'accès aux services publics de proximité en zone rurale", complète Philippe Corbé, le directeur de l'information de France Télévisions, dont dépend franceinfo tv.

"Et nous l'avons dit aux candidats: il n'y a pas de tabous, la question de l'audiovisuel public ne nous gêne pas", ajoute Agnès Vahramian.

L'audiovisuel public lui-même est un thème de la campagne présidentielle, le Rassemblement national ayant promis de le privatiser en multipliant les critiques sur son coût et de supposés biais en faveur de la gauche au sein des antennes de Radio France et France Télévisions.

Avec cette opération spéciale, baptisée "Nos services publics" et qui réunit les deux entités de l'audiovisuel public, "on gagne en puissance", dit Agnès Vahramian.

Depuis la rentrée, une émission d'entretiens politiques, "Franc-jeu", animée le dimanche par Benjamin Duhamel, est déjà codiffusée sur France 2 et France Inter, et le podcast "On/Off", réunit les chefs des services politiques de franceinfo, France Inter et France Télévisions.

"Il y a des enquêtes de la cellule investigation de Radio France, qui sont devenues des sujets dans +l’Oeil du 20 heures+", l'un des formats d'enquête du JT, cite aussi Philippe Corbé.

"Il ne s'agit pas de faire une antenne commune", mais "de faire circuler nos contenus" pour qu'"ils se dupliquent", disent les responsables.