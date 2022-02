Présidentielle : Fabien Roussel dément avoir eu un emploi fictif à l'Assemblée

Le candidat du PCF à la présidentielle Fabien Roussel. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Selon un article de Mediapart, le candidat à la présidentielle Fabien Roussel aurait été payé comme assistant parlementaire sans avoir travaillé. Il s'est défendu sur l'antenne d'Europe 1 ce lundi 21 février.

Fabien Roussel a-t-il été un "assistant parlementaire fantôme" ? Le candidat communiste a la présidentielle a été mis en cause par Mediapart, qui l'accuse d'avoir été payé entre 2009 et 2014 comme assistant parlementaire sans avoir réellement travaillé. Ce lundi 21 février, Fabien Roussel a assuré sur l'antenne d' Europe 1 qu'il avait "les documents" prouvant son activité.

"Je dis aujourd'hui que j'ai travaillé pendant ces cinq années avec (l'ex-député du Nord, NDLR) Jean-Jacques Candelier, avec les collègues que j'avais auprès de lui. Jean-Jacques, comme eux, pourront témoigner du travail que nous avons fait ensemble", a-t-il déclaré.

"J'ai été avec lui, et sans lui, pour suivre des conflits dans le Douaisis, chez lui, (...) j'ai les documents du travail que j'ai fait avec lui sur ces sujets, avec des syndicalistes", a assuré Fabien Roussel. "Je les montrerai", a-t-il promis.

"J'ai des documents des combats que nous avons menés ensemble sur ce terrain-là dans les bassins miniers", a poursuivi Fabien Roussel, assurant que l'ancien député "était fier d'avoir un responsable politique comme collaborateur".

Jean-Jacques Candelier "surpris et indigné"

Dans un communiqué, Jean-Jacques Candelier s'est dit lundi "surpris et indigné de l'article laissant entendre que Fabien Roussel ne travaillait pas pour (lui)".

"Il était un collaborateur précieux et efficace, sur le terrain, constamment en relation avec de nombreux acteurs syndicaux, des élus, des habitants du Douaisis comme de tout le bassin minier et du Nord-Pas de Calais", a affirmé l'ex-député, qui précise que Fabien Roussel "avait une connaissance très fine de la situation économique et sociale, mais aussi des liens étroits avec de nombreux acteurs du territoire". "C'est pour cela que je l'ai embauché", a-t-il souligné.

Fabien Roussel a aussi assuré que son travail était "dans tous les discours, les questions écrites, les combats, les lois déposées par Jean-Jacques Candelier".

"C'est le jeu"

Le candidat, qui a affirmé être trop respectueux du travail des journalistes pour le remettre en cause, a précisé qu'il n'avait cependant jamais gagné 3.000 euros par mois comme l'écrit Mediapart". "J'ai commencé à 2.460 nets, j'ai fini à 2.700".

"Ils ont enquêté en interrogeant des gens qui sont en guerre contre moi. Je n'ai pas que des amis, c'est normal (...) Mais j'ai des dizaines de personnes qui pourront dire ce que nous avons fait ensemble, les combats que nous avons même gagnés ensemble avec Jean-Jacques Candelier", a-t-il affirmé.

"A un mois et demi du premier tour, un truc qui sort comme ça, je me suis dit, sereinement, 'c'est le jeu'", a encore déclaré Fabien Roussel, qui a officiellement déposé sa candidature au Conseil constitutionnel "ce week-end", après avoir obtenu ses 500 parrainages.