Présidentielle : Eric Zemmour pour la première fois sous la barre des 10% d'intentions de vote

Le candidat d'extrême droite à la présidentielle Eric Zemmour. ( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

Le candidat d'extrême droite Eric Zemmour se retrouve derrière Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, selon ce sondage publié lundi 21 mars.

A moins de trois semaines du premier tour de la présidentielle, Eric Zemmour continue de décrocher dans les sondages. Selon le baromètre Opinionway - Kéa Partners pour Les Echos et Radio classique mis en ligne lundi 21 mars, le candidat d'extrême droite est passé sous la barre des 10% d'intentions de vote pour la première fois depuis l'annonce de sa candidature.

A 9%, il se retrouve derrière Emmanuel Macron (29%), Marine Le Pen (18%), Jean-Luc Mélenchon (13%) et Valérie Pécresse (13%). Comme le rappelle Les Echos , mi-février, il était à 15%, au coude-à-coude avec les candidates du RN et de LR, il a donc perdu six points en près de quatre semaines .

Comme le mentionne le journal, la guerre en Ukraine n'a pas joué en sa faveur. D'anciennes déclarations du polémiste à l'égard de Vladimir Poutine ont été exhumées, puis ses prises de positions sur les réfugiés ukrainiens ont fait polémique.

Selon Bruno Jeanbart, vice-président d'Opinionway, "le fait qu'il soit complètement neuf en politique est également devenu handicapant alors que c'était jusque-là un point positif."

Une radicalité plus exacerbée

Lundi, Eric Zemmour a opté pour une radicalité encore plus exacerbée en proposant un ministère de la "remigration" , concept sulfureux emprunté aux identitaires, dont certains sont présents dans son entourage. S'il est élu, le candidat Reconquête ! promet de "faire repartir un million" d'étrangers en cinq ans, grâce à des "charters", et de voir "avec les dirigeants de l'Algérie, du Maroc et de Tunisie comment on peut organiser cela".

Seul candidat à la présidentielle à reprendre la théorie complotiste du "grand remplacement" supposé des populations européennes par les immigrés non européens, il endosse avec la "remigration" une nouvelle revendication de l'extrême droite radicale et de l'écrivain Renaud Camus. L'expression ne figurait pas dans son programme initial.

Dans sa thèse sur le "mouvement identitaire", la chercheuse Marion Jacquet-Vaillant (Paris II) explique que le terme "remigration apparaît dès 2011 dans les réseaux identitaires, et de manière plus régulière à partir de 2014". Ces groupuscules d'extrême droite l'utilisent dans une acception plus large qu'Eric Zemmour, puisqu'ils prônent "le retour dans leurs pays d'origine d'une majorité des immigrés extra-européens", et pas seulement des étrangers.

Des identitaires dans son entourage

Plusieurs identitaires figurent dans son entourage. Thais d'Escufon, l'ancienne porte-parole de Génération Identitaire, groupuscule dissout en mars 2021 en raison de son activisme xénophobe, lui a manifesté son soutien. Grégoire Tingaud, ancien mégrétiste proche des identitaires, est chargé de coordonner les référents régionaux de Reconquête!. Et le journal Libération avait révélé le rôle de Tristan Mordrelle, proche des sphères néo-nazies , pour lever des fonds.

"Ce sont des propositions démagogiques. Le ministère en charge de gérer l'immigration, ça s'appelle le ministère de l'Intérieur", a critiqué ce mardi 22 mars sur France 2 le président par intérim du RN Jordan Bardella. Marine Le Pen n'envisage pas un tel ministère mais prévoit d' expulser les mêmes catégories citées par Eric Zemmour : clandestins, délinquants et criminels étrangers et fichés S étrangers.

Quand la candidate du RN parle "pouvoir d'achat", Eric Zemmour maintient sa stratégie de radicalité anti-immigration et d' ouverture de la "fenêtre d'Overton" , du nom de l'inventeur de ce concept de la théorie du discours, qui rend acceptables dans l'opinion publique des théories qui ne l'étaient pas jusque-là.