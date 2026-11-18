Présidentielle : en recul dans les sondages, Philippe mise sur un projet "radical" et "sérieux"

Édouard Philippe, candidat Horizons à la présidentielle de 2027, lors d'une conférence de presse pour présenter son programme, le 18 novembre 2026 à Paris ( AFP / Kenzo Tribouillard )

A la peine dans les sondages, le candidat à la présidentielle Édouard Philippe a tenté mercredi de reprendre la main en présentant son programme enrichi de plusieurs mesures, le présentant comme "massif", "sérieux" et "en rupture" avec la décennie écoulée et marquant ses différences avec Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen.

Le candidat Horizons espère affronter la candidate du Rassemblement national au second tour en dépit des sondages, où il domine son camp mais occupe désormais la troisième place derrière le candidat LFI Jean-Luc Mélenchon, rattrapé par le libéral David Lisnard.

Le leader Insoumis est donné avec a minima quatre points d'avance sur Edouard Philippe, quel que soit le scénario, au premier tour de la présidentielle, selon un sondage Ifop/Fudicial publié mercredi.

"Nous devons oser des réformes radicales, en rupture avec ce qui a été fait ces dernières années", sans "remettre en cause l'état de droit", a affirmé le maire du Havre lors d'une conférence de presse, entouré par ses lieutenants, assis sous la verrière d'un établissement supérieur privé situé dans un quartier populaire du 10e arrondissement de Paris.

Parmi eux deux ministres, Naïma Moutchou (Outre-mer) et Gérald Darmanin (Justice).

Il ne s'agit pas de se "démarquer d'un homme ou d'un camp" mais de "rompre" avec des "vieilles solutions" grâce à un projet "massif et sérieux", a développé l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron.

Il a promis une réforme des retraites "la plus ambitieuse du XXIe siècle", une "réduction massive" de la dépense publique et la suppression des 35 heures pour juguler une crise financière qui a déjà "commencé".

Une "catastrophe" menace "le revenu, les pensions et les services publics des Français" si les "mesures nécessaires" ne sont pas prises en 2027, a-t-il mis en garde.

"Décantation"

"Mais je ne veux pas sortir de l'économie de marché, ni de la construction européenne, ni de l'état de droit, ni de la Ve République, ni de l'universalisme républicain", a ajouté Édouard Philippe, dans une allusion à ses adversaires Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, voire à ses concurrents comme le candidat des Républicains (LR) Bruno Retailleau.

Édouard Philippe, candidat Horizons à la présidentielle de 2027, lors d'une conférence de presse pour présenter son programme, le 18 novembre 2026 à Paris ( AFP / Kenzo Tribouillard )

Édouard Philippe a mis dans le même sac les candidats de LFI et du RN en les accusant d'avoir une "espèce de fascination malsaine" pour le président russe Vladimir Poutine, ce qu'il juge "profondément" inquiétant "pour la sécurité de notre pays".

Dans un "volume 1" de ses propositions à date, il a annoncé des mesures nouvelles, comme la privatisation de l'agence France Travail (ex-Pôle Emploi) ou la limitation du statut de fonctionnaire aux postes régaliens et aux enseignants.

L'événement apparaît comme une contre-programmation, organisé au lendemain d'une réunion des équipes des candidats Gabriel Attal (Renaissance), Bruno Retailleau (Les Républicains) et David Lisnard (Nouvelle Energie) sur l'idée d'une primaire. Celle-ci pourrait avoir lieu fin janvier, ont-ils convenu, même s'ils semblent divisés sur son périmètre, M. Lisnard proposant toujours d'y associer le candidat d'extrême droite Éric Zemmour et jugeant "indispensable" la présence M. Philippe.

Car la primaire, le maire du Havre n'en veut toujours pas. Il a prévenu que si la droite et le centre "ne sont pas rassemblés", ils ne gagneront pas la présidentielle.

Meeting à Arras

Il a souligné que les trois partisans de la primaire avaient "un peu de difficulté" à se mettre d'accord et les a appelés à la "responsabilité", se projetant sur une "décantation" d'ici fin février.

"Je préfère que nous commencions à parler du fond", a ajouté Édouard Philippe qui pourrait se laisser tenter par la rencontre proposée par Gérard Larcher pour évoquer une "méthode de départage", à condition de parler rassemblement et pas primaire.

Un de ses proches estime que "cette primaire n'existe pas" et est une "machine à perdre". "Elle tournera autour de +qui est le plus à droite+. Ça nous éloigne de notre capacité à parler aux électeurs de gauche dans un second temps".

Le candidat s'est expliqué aussi sur son absence remarquée au débat de TF1/LCI avec les Restos du Coeur, qui a réuni lundi les principaux prétendants à l'Élysée : il présidait le conseil municipal du Havre pour traiter de dossiers qui ne sont pas des "petits sujets".

Édouard Philippe doit effectuer mercredi une visite sur le handicap et poursuivre son "grand tour" de réunions publiques. Jeudi, il détaillera ses propositions sur le logement devant la fédération du bâtiment avant de se rendre à Rillieux-la-Pape (Rhône). Il sera vendredi à Romans-sur-Isère (Drôme).

Il tiendra une "grande réunion publique" le 24 janvier à Arras.