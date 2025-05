Présidentielle en Pologne : Mentzen, multimillionnaire d'extrême droite et star d'Internet

Le candidat d'extrême droite à la présidence polonaise, Slawomir Mentzen, en campagne à Varsovie, le 10 mai 2025, en Pologne ( AFP / Wojtek RADWANSKI )

Le candidat d'extrême droite à la présidence polonaise, Slawomir Mentzen, est un homme d'affaires multimillionaire, star d'Internet et politicien libertarien eurosceptique, opposé à l'avortement et aux migrations.

Agé de 38 ans, ce titulaire d'un doctorat en économie souhaite mettre fin au système actuel politique en Pologne dominé depuis des décennies par deux partis, les conservateurs nationalistes et les libéraux pro-européens. Il prône une économie du marché libérée des régulations et du poids de l'Etat.

Il promet à ses électeurs "une Pologne forte et riche", indépendante, avec des frontières étanches, une économie forte, des impôts faibles et simplifiés. Dans ses slogans, il promet également "de faire barrage à l'idéologie de gauche" et "libérer les cryptomonnaies".

Avec près de 14% des intentions de vote, le candidat de Confédération arrive troisième dans les sondages, derrière le favori, le pro-européen Rafal Trzaskowski (environ 32%) et le conservateur nationaliste Karol Nawrocki (environ 25%).

Si ses chances de se qualifier au second tour, prévu le 1er juin, semblent réduites, ses électeurs pourraient cependant y jouer le rôle de faiseurs de roi et ses adversaires ont d'ores et déjà repris une partie de ses slogans.

Libertarien sur le plan économique, M. Mentzen est ultra-conservateur sur les questions de moeurs.

En 2019, il a clamé: "pas de juifs, d'homosexuels, d'avortement, d'impôts et d'Union européenne".

Par le passé, il se prononçait pour la peine de mort pour les crimes majeurs. Il prônait aussi des châtiments corporels "légers" infligés par les parents à leurs enfants comme une mesure éducative, et des peines de prison pour les femmes procédant à l'IVG.

- "Quelque chose de désagréable" -

Récemment, alors qu'on lui demandait s'il accepterait ou non l'IVG en cas de viol, il a déclaré qu'il était "mauvais de tuer un enfant innocent, même si cet enfant est associé à quelque chose de désagréable", ce qui lui a valu une vague de critiques et une baisse dans les sondages.

Durant la campagne présidentielle, il s'en est pris aux migrants qui constituent, selon lui, une menace pour la sécurité, mais aussi aux réfugiés ukrainiens en Pologne.

Originaire de Torun, dans le nord de la Pologne, Slawomir Mentzen est né dans une famille de mathématiciens. Son arrière-grand-père paternel était allemand, marié à une Polonaise.

Son grand-père a combattu les nazis dans les rangs de l'armée polonaise pendant la Seconde guerre mondiale, alors que son frère combattait du côté allemand.

A 20 ans, Slawomir Mentzen s'engage en 2007 pour la première fois en politique. Il participe à la campagne électorale du parti libertarien UPR, qu'il rejoint peu après pour en devenir l'un des dirigeants locaux.

Il quitte le parti deux ans plus tard pour se consacrer à ses études et, avec succès, aux affaires.

Après avoir repris un bureau de change, M. Menzten a géré une armurerie et militait pour la libéralisation de l'accès aux armes.

Il a créé un cabinet comptable et de conseil fiscal, puis une microbrasserie et un pub qui portent tous son nom.

En 2016, il revient à la politique et gravit rapidement les échelons du parti pour devenir l'un des dirigeants de la Confédération et député, à l'issue des législatives de 2023.

Il se lance sur les réseaux sociaux en propageant aussi bien ses opinions politiques que les conseils fiscaux qui ont fait grandir considérablement son cabinet.

Selon sa déclaration de patrimoine, il est multimillionaire. Il garde une partie de ses économies en bitcoins.

Avec le temps, il en devenu une star incontestée des réseaux avec, aujourd'hui, plus de 1,6 million d'abonnés, dont une grande partie d'adolescents, sur TikTok, et des centaines des milliers sur YouTube, Facebook et sur X.

Aujourd'hui, il est l'homme politique polonais le plus populaire d'Internet.

Dans un entretien à la télévision Polsat News en 2024, il a déclaré qu'il était atteint du syndrome d'Asperger, un trouble du spectre autistique.

"J'ai toujours été un peu différent. Tout ce dont je me souviens, c'est que ce que mes amis faisaient avec aisance était pour moi un problème insurmontable", a-t-il déclaré.

Marié, il a trois enfants.