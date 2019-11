Présidentielle en Guinée-Bissau : le scrutin de la dernière chance ?

Ce dimanche 24 novembre, alors que les électeurs sont tiraillés entre l'espoir de tourner la page de la crise politique et la crainte de troubles électoraux qui pourraient éclater à tout moment - l'élection présidentielle en Guinée-Bissau pourrait sceller le sort d'un pays abonné aux coups d'État. Depuis l'indépendance en 1974, les choses sont allées de mal en pis dans cette ancienne colonie portugaise. Pas moins de quatre coups d'État et 16 tentatives de coups de force ont été mené. Le dernier putsch remonte à 2012. Dirigé par le chef d'état-major, le général Antonio Indjai, il a marqué la fin du processus électoral à deux semaines du second tour de la présidentielle. Une autorité de transition avait été mise en place avec l'accord des putschistes jusqu'à l'élection en mai 2014 de José Mario Vaz à la présidentielle. Cinq ans plus tard, presque rien n'a changé. La crise en cours au sommet du pouvoir depuis que le président Vaz a limogé fin octobre son Premier ministre Aristide Gomes a fait douter jusqu'au bout de la tenue de la présidentielle. Peu de violence, mais une paralysie quasiment complète imputée à une Constitution neutralisant les pouvoirs respectifs du président et du Premier ministre. Et pour beaucoup le pire est à craindre, après l'élection. La faute à qui ? Aux « acteurs politiques » répondent de nombreux Bissau-Guinéens interrogés par les journalistes de l'AFP. Il faut dire que depuis l'assassinat du...