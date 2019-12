Présidentielle en Guinée-Bissau : le brouillard électoral persiste

Alors que les opérations de dépouillement et de compilations ont commencé en Guinée-Bissau après le scrutin présidentiel du dimanche 29 décembre, l'atmosphère s'est peu à peu tendue, ternie par des accusations de fraude lancées par le candidat de l'opposition. Comme au premier tour, les résultats sont attendus avec une certaine nervosité, même si le calme a prévalu le jour de l'élection. 760 000 électeurs bissau-guinéens étaient appelés à élire leur président. Deux hommes se faisaient face dans les urnes, Domingos Simões Pereira et Umaro Sissoco Embalo.Lire aussi Présidentielle en Guinée-Bissau : l'espoir d'un nouveau départDépouillement et déclarationsDans la soirée, la porte-parole de la Commission nationale électorale (CNE), Felisberta Vaz Moura, a indiqué que les résultats seront annoncés mercredi 1er janvier. Elle a exhorté « les candidats et les organes de communication nationaux et étrangers à s'abstenir de véhiculer des informations liées aux résultats électoraux ». « La CNE saisit l'occasion pour réfuter les informations sans consistance véhiculées sur les réseaux sociaux relatives à une tentative de fraude électorale », a ajouté Mme Vaz Mour, en appelant « le peuple à rester calme, serein et vigilant contre les man?uvres visant à compromettre le déroulement du processus électoral qui se veut pacifique et ordonné ».Le candidat du parti d'opposition Madem, Umaro Sissoco Embalo, avait relayé à la...