Présidentielle en Guinée-Bissau : l'opposant Umaro Sissoco Embalo élu

En Guinée-Bissau, le candidat du parti d'opposition Madem, et ancien Premier ministre ,Umaro Sissoco Embalo, a été élu président au second tour d'une élection présidentielle très attendue. Il a été déclaré vainqueur avec 53,55 % contre 46,45 % pour Domingos Simoes Pereira, candidat du parti majoritaire. C'est la Commission électorale nationale (CNE) qui l'a annoncé ce mercredi 1er janvier. « Je déclare qu'Umaro Sissoco Embalo est le vainqueur de ce second tour », a dit le président de la CNE, José Pedro Sambu. La veille José Mario Vaz, président sortant de Guinée-Bissau, achevait en larmes son discours de Nouvel An dans lequel il a appelé la classe politique à maintenir la paix civile et à restaurer la stabilité dans le pays. Élu en 2014, José Mario Vaz est le premier chef de l'État depuis l'instauration du pluripartisme à terminer son mandat sans être destitué ou assassiné.Lire aussi Présidentielle en Guinée-Bissau : le scrutin de la dernière chance ?Une nouvelle pageMercredi, à l'annonce des résultats, des scènes de joie ont immédiatement éclaté à proximité de l'hôtel, placé sous très haute surveillance policière, où les résultats ont été proclamés raconte l'Agence France-Presse. Une foule grossissante de supporteurs du nouveau président a ensuite envahi le centre de la capitale Bissau, improvisant des concerts de casseroles, de klaxons et de bidons, chantant et dansant ou déployant des keffiehs rouge et...