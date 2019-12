Présidentielle en Guinée-Bissau : l'espoir d'un nouveau départ

Pour les Bissau-guinéens, l'année 2019 se clôt avec un nouveau rendez-vous électoral. Ce dimanche 29 décembre, ils votent pour élire leur nouveau président. Un peu plus d'un mois après le premier tour de l'élection présidentielle, deux candidats bien connus de la sphère politique du pays s'affrontent : Domingos Simões Pereira, 56 ans, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC), et Umaro Sissoco Embalo, 47 ans, sous l'étiquette du Madem, une dissidence du PAIGC. Le 24 novembre, c'est Domingos Simões Pereira qui était arrivé en tête avec 40,1 % des suffrages, contre 27,7 % pour son adversaire. Mais Umaro Sissoco Embalo, compte combler son retard grâce au soutien des principaux candidats éliminés au premier tour, dont le président sortant, José Mario Vaz, arrivé seulement quatrième avec 12,4 %, l'opposant Nuno Gomes Nabiam, troisième avec plus de 13 %, et l'ancien Premier ministre Carlos Domingos Gomes, à 2 % des voix.Lire aussi Guinée-Bissau : ce second tour qui opposera Simões Pereira et EmbaloUn débat tenduPour convaincre les électeurs encore indécis, les deux anciens Premiers ministres se sont affrontés jeudi soir, lors d'un débat télévisé. Durant deux heures, chacun a défendu ses idées, n'oubliant pas au passage d'étriller l'autre. « L'argent que vous amenez dans le pays ne passe pas par la voie légale », a par exemple lancé le chef du PAIGC, accusant son rival d'être...