Présidentielle en Guinée-Bissau : en attendant les résultats

« La participation a été importante, mais nous ne pouvons pas donner de chiffre pour le moment », a déclaré à l'AFP la porte-parole de la Commission nationale électorale (CNE), Felisberta Vaz Moura. Il faut souligner que, si les opérations de dépouillement ont commencé, la situation est particulièrement tendue en Guinée-Bissau après la journée électorale de dimanche. Des échauffourées entre militants de différents camps, suivies de l'intervention de la police, ont eu lieu, notamment à Bissora (nord), Canchungo (nord-ouest) et Empada (sud-ouest), ainsi que dans la périphérie de Bissau, selon des sources sécuritaires interrogées par l'AFP.Cafouillages et accusationsAvant même la fermeture des bureaux, un proche du président sortant José Mario Vaz, qui brigue un second mandat en tant qu'indépendant, a accusé ses adversaires du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC), formation historique qui domine le Parlement et le gouvernement, de s'être livrés à des « fraudes ». « Il y a eu bourrage d'urnes dans des bureaux des régions de Bafata (est), Canchungo et Bisorra, avec la complicité du PAIGC et de la commission régionale des élections (CRE) », a affirmé à la presse le directeur de campagne du chef de l'État sortant, Botche Candé.À Bissora, un responsable des jeunes du PAIGC a été, selon lui, « surpris avec une enveloppe pleine de bulletins » et « en train de distribuer du riz et de l'argent...