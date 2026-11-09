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Présidentielle en France : RSF dresse dix priorités pour "le droit à l'information"
information fournie par AFP 09/11/2026 à 12:31

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L'ONG Reporters sans frontières (RSF) dresse lundi dix priorités pour "défendre la liberté de la presse", en demandant des "engagements concrets" aux candidats à la présidentielle ( AFP / Thomas SAMSON )

L'ONG Reporters sans frontières (RSF) dresse lundi dix priorités pour "défendre la liberté de la presse", en demandant des "engagements concrets" aux candidats à la présidentielle ( AFP / Thomas SAMSON )

Fiabilité de l'information, indépendance des rédactions, protection face à l'IA... L'ONG Reporters sans frontières (RSF) dresse lundi dix priorités pour "défendre la liberté de la presse", en demandant des "engagements concrets" aux candidats à la présidentielle.

"Avec ses dix propositions, RSF entend placer les candidates et les candidats face à leurs responsabilités et les inciter à dépasser les déclarations de principe pour présenter des engagements précis", a indiqué RSF dans un communiqué, en souhaitant faire du droit à l'information un "enjeu central de la campagne".

La première proposition est de "faire du droit à l'information fiable la grande cause nationale en 2027".

RSF veut également "favoriser l'accès à l'information". Cela pourrait passer par la création d'un "pass média" pour les 15-24 ans, sur le modèle du pass culture, qui permet aux jeunes de bénéficier d'un crédit pour financer des achats culturels.

L'ONG souhaite par ailleurs renforcer les dispositifs anti-concentration, en instaurant par exemple un seuil "de capacité d'influence de l'opinion publique, apprécié à l'échelle de l'ensemble des médias contrôlés par un même acteur".

RSF réclame en outre "des garanties effectives d'indépendance" des rédactions face "aux ingérences des propriétaires", et un renforcement de la protection du secret des sources des journalistes.

L'organisation veut aussi que les réseaux sociaux et les acteurs de l'intelligence artificielle (IA) rémunèrent correctement les médias pour utiliser leurs contenus.

Enfin, RSF demande de "garantir durablement l'indépendance et le financement de l'audiovisuel public". Le Rassemblement national (extrême droite) a prévu de privatiser ce secteur s'il arrive au pouvoir.

"Classée au 25e rang du Classement mondial de la liberté de la presse établi par RSF en 2026, la France présente d'importantes lacunes en matière de protection du droit à l'information", fait valoir l'ONG.

"Pourtant, les diagnostics sont posés de longue date. Les réponses politiques, elles, tardent à se concrétiser", déplore-t-elle.

Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, des Etats généraux de l'information avaient été lancés en octobre 2023, pour faire un vaste tour d'horizon des enjeux du secteur et formuler des propositions. Mais celles-ci n'ont jamais été traduites dans la loi.

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