Présidentielle en Algérie : vote sous haute tension

Un jeudi pas comme les autres à Alger. Et un jour d'élection unique dans l'histoire du pays. Habituellement, les Algériens font la grasse matinée ou partent à la pêche les jours du vote, chômés et payés. Par le passé, les votants ne se bousculaient pas pour se rendre aux urnes, étant convaincus que les résultats du scrutin était préparés à l'avance. Le régime d'Abdelaziz Bouteflika a été largement marqué par la fraude électorale pendant vingt ans.Ce jeudi, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans les rues notamment dans le centre d'Alger, mais aussi à Tizi Ouzou, Constantine, Jijel, Béjaia et Bouira pour dénoncer l'élection en cours, qu'elles considèrent comme une manœuvre de survie du pouvoir. « Non, au vote », crient les manifestants portant des cartons rouges. « Eux, veulent les élections, nous, nous voulons la liberté », lance Farid, qui participe au « Hirak », le mouvement de contestation populaire qui secoue le pays depuis le 22 février 2019. Pour lui, cette élection présidentielle ne règle pas la crise politique en Algérie. « Même s'ils ont défendu les revendications du Hirak, les candidats représentent le pouvoir », note Safia. Le Hirak a d'ailleurs appelé au boycott du scrutin, rejetant les cinq candidats en lice comme étant des enfants du « système »Autour de la place de la Grande-Poste, au centre d'Alger, la police, venue en grand nombre, aura passé la journée à empêcher les manifestants d'avancer. Usant parfois de matraques pour disperser les protestataires qui reviennent à chaque fois à la charge avec davantage de détermination.« L'Algérie ne peut pas rester sans président de la République »Boulevard Mohamed V, Nawal sort d'un bureau de vote toute souriante. Elle vient de voter et montre son doigt marqué à l'encre. « Pour l'Algérie, je vote. Je respecte tous les points de vue. Voter est une manière pour moi d'exercer ma liberté. ...