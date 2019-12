Présidentielle en Algérie : un taux participation de 33% à 17 heures

Forte mobilisation contre le scrutin présidentiel en Algérie. Des dizaines de milliers de personnes étaient parvenues à se rassembler jeudi dans le centre d'Alger en appelant au boycott de la présidentielle.Les manifestants avaient réussi à briser un cordon de police leur barrant l'accès au carrefour de la Grande Poste, lieu symbolique de rassemblement du « Hirak », ce « mouvement » de contestation inédit qui ébranle l'Algérie depuis février. Avant la fermeture des bureaux de vote à 19 heures, des violences avaient éclaté dans la capitale.Le site Tout sur l'Algérie (TSA) indiquait vers 20h40 que des heurts à Belcourt (Alger) opposaient les manifestants et aux forces antiémeute. En Kabylie, des affrontements ont lieu à Tizi Ouzou. À Alger, les forces de sécurité sont intervenues pour disperser les manifestants. AFP-RYAD KRAMDI L'enjeu de la participation Le taux de participation, enjeu majeur du scrutin, atteignait 20,43 % à 15 heures, a indiqué le président de l'Autorité Mohamed Charfi. À titre de comparaison, la participation était 23,25 % lors de la précédente présidentielle en 2014. A 17 heures ce jeudi, il atteignait 33,06 %. Selon TSA, la participation au scrutin devrait se situer autour de 50%, selon Mohamed Charfi. Le taux de participation définitif en 2014 était de 50,7 %.De nombreux observateurs s'accordent à dire que les chiffres de participation ont été gonflés ces dernières années en Algérie, où les scrutins ont fait l'objet de fraudes régulières. Mohamed Charfi, s'est félicité jeudi du « bon déroulement de l'élection présidentielle dans 95 % des centres de vote ».Un observateur aurait été tuéDans la région frondeuse de Kabylie (nord), au moins deux centres de vote ont été fermés à Béjaïa, dont l'un a été saccagé. Et un troisième a été assiégé par des opposants au scrutin présidentiel, selon des témoins et des sources sécuritaires. Selon les chiffres ...