Présidentielle en Algérie : un taux de participation de 20,43% à 15 heures

Le taux de participation à l'élection présidentielle jeudi en Algérie, enjeu majeur du scrutin, a atteint 20,43% de participation à 15 heures, a indiqué le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie), Mohamed Charfi. En Kabylie, le vote est très perturbé.À titre de comparaison, la participation était 23,25% lors de la précédente présidentielle en 2014. Le taux de participation définitif s'était établi à 50,7 %. De nombreux observateurs s'accordent à dire que les chiffres de participation ont été gonflés ces dernières années en Algérie, où les scrutins ont fait l'objet de fraudes régulières. La plupart des observateurs s'attendent à une très forte abstention, le puissant mouvement (Hirak) de contestation populaire qui ébranle l'Algérie depuis février ayant appelé au boycott du scrutin.Au moins deux centres de vote fermésÀ Alger, épicentre du Hirak, le taux de participation à 11 heures se situait à 4,77 %, selon Mohamed Charfi. Le président de l'Anie, cité par l'agence officielle APS, s'est félicité du « bon déroulement de l'élection présidentielle dans 95 % des centres de vote ». LIRE AUSSI > Algérie : énorme mobilisation dans les rues d'Alger contre le régime et la présidentielleMais dans la région frondeuse de Kabylie (nord), au moins deux centres de vote ont été fermés à Béjaïa, dont l'un a été saccagé. Et un troisième a été assiégé par des opposants au scrutin présidentiel, selon des témoins et des sources sécuritaires.Selon les chiffres publiés par l'Autorité nationale des élections, la participation est quasi-nulle à Tizi Ouzou (0,02 %) et Béjaïa (0,12 %).Une dizaine d'arrestationsDans le centre d'Alger, les portes d'un bureau de vote ont été fermées par précaution, à l'approche d'une foule estimée à une dizaine de milliers de personnes, qui bravent un important dispositif policier pour manifester contre le ...