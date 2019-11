Présidentielle en Algérie : qui sont les très contestés candidats officiels ?

Cinq comme « le 5e mandat de Bouteflika », cinq comme « les cinq doigts d'une même main qui a volé l'Algérie ». Le rejet est unanime chez les protestataires du « Hirak » à l'encontre des cinq prétendants à la présidentielle validés par le Conseil constitutionnel ce samedi.La veille, les citoyens ont manifesté par dizaines de milliers dans tout le pays contre ce scrutin prévu le 12 décembre, et auquel ne participeront donc aucun membre de la société civile, ni aucune figure du mouvement. Un post de l'avocat des Droits de l'homme algérien Mustapha Bouchachi. (Capture d'écran)/Facebook Deux Premiers ministres, trois ministres... Les cinq hommes retenus, âgés de 56 à 75 ans, sont tous rompus à la politique et à la pratique du pouvoir telle qu'elle a été imposée par Abdelaziz Bouteflika. Ali Benflis (75 ans) AFP/Ryad Kramdi Il est sans conteste le plus connu de la bande mais le mouvement de protestation le présente comme « l'homme-alibi ». Directeur de campagne du président Bouteflika lors de sa première campagne en 1999, Ali Benflis est ensuite devenu le chef du gouvernement pendant quatre ans... avant d'être limogé et de prendre la tête de « l'opposition ». Après deux échecs à la présidentielle en 2004 et 2014 - à chaque fois deuxième - il estime que son heure est venue.Mais « son long silence durant les années fastes de Bouteflika, son rapprochement de l'opposition avant de prendre ses distances en rejetant l'idée de la transition » ont laissé des traces dans l'opinion publique, comme l'explique le média local Tout sur l'Algérie (TSA). LIRE AUSSI > Algérie : « Le pouvoir tente de faire peur aux citoyens »Début novembre, il a tenté une sortie publique, ce qu'aucun des autres candidats et très peu de ministres actuellement au pouvoir n'osent faire. Mais il s'est fait conspuer à la sortie d'un restaurant de l'ouest d'Alger. Abdelmadjid Tebboun (74 ans) AFP ...