Présidentielle en Algérie : qui sont les cinq candidats en lice ?

Les candidats au scrutin du 12 décembre ont été liés au régime ou ont eu des responsabilités sous la présidence d'Abdelaziz Bouteflika.

La personnalité et le parcours politique des cinq candidats à l'élection présidentielle voulue et imposée par l'armée n'auront fait qu'accentuer le rejet populaire d'une campagne caractérisée par des meetings perturbés et des salles à l'assistance clairsemée. Tous les candidats ont été liés politiquement au régime et ont parfois été de proches collaborateurs d'Abdelaziz Bouteflika.

Abdelaziz Belaïd, l'enfant du FLN

A 56 ans, Abdelaziz Belaïd, natif de Merouana, dans la wilaya de Batna, est le plus jeune des candidats et le seul à ne pas avoir été ministre. Il a cependant derrière lui une longue vie d'apparatchik au sein du Front de libération nationale (FLN, ex-parti unique) et de ses organisations satellites. Il a ainsi dirigé l'Union nationale des étudiants algériens (UNEA) pendant vingt et un ans (de 1986 à 2007). Selon sa biographie officielle, il est titulaire d'un diplôme de médecine et d'une licence en droit. Mais son choix de carrière se tourne vers les appareils du FLN. En 1999, il prend la direction de l'Union nationale de la jeunesse algérienne (UNJA). Il est élu député à l'Assemblée nationale à deux reprises sous la bannière du FLN. Lors de la présidentielle de 2004, il soutient Ali Benflis - les deux hommes sont de la même région -, contre Abdelaziz Bouteflika. En 2012, alors que les octrois d'agréments à des partis sont bloqués, il est autorisé à créer sa propre formation politique, le Front El Moustakbal (FM). En 2014, il est candidat à la présidentielle pour la première fois. Le clan Bouteflika lui aurait donné un coup de pouce dans la collecte des signatures afin d'affaiblir Ali Benflis dans sa région, Batna, au nord-est du pays. Selon les chiffres officiels, il est alors troisième avec 328 000 voix, soit 3 % des suffrages exprimés.

