Présidentielle en Algérie : les trois clés d'une élection sous tension

Après deux annulations en avril puis en juillet 2019, l'élection présidentielle aura finalement lieu en Algérie ce jeudi. Vingt-quatre millions d'Algériens sont appelés aux urnes pour choisir un nouveau président de la République après la démission d'Abdelaziz Bouteflika en avril 2019.Très malade, symbole d'un régime politique à bout de souffle, l'inamovible chef de l'Etat (vingt ans à sa tête) avait été poussé à la porte par un puissant mouvement de contestation populaire, le Hirak... Neuf mois après les premiers cortèges, cette fronde anti-système s'est manifestée une nouvelle fois, mercredi, dans les rues d'Alger. A quelques heures d'une élection qui divise le pays... ou l'indiffère.1. L'inconnue de la participationLe Hirak a appelé à ne pas aller voter en organisant des marches chaque vendredi et mardi. Pour les contestataires, l'élection du 12 décembre ne fera que « reproduire » le système politique qu'ils rejettent depuis le mois de février. Dans leur viseur, les cinq candidats à la présidentielle qui, tous, sont marqués au fer rouge de l'ère Bouteflika. Parmi eux, deux anciens Premiers ministres (Abdelmadjid Tebboune et Ali Benflis), et deux anciens ministres (Azzeddine Mihoubi et Abdelkader Bengrina).Les opposants au régime exigent « une période de transition politique » pour aller vers « une nouvelle République ». Revendication balayée par le commandement de l'armée - qui tient ouvertement les rênes du pouvoir depuis la chute de Bouteflika - qui considère l'élection présidentielle comme « une solution constitutionnelle et politique » à la crise dans le pays.De fait, tous les Algériens ne refusent pas ce scrutin : des rassemblements et des marches de soutien à l'élection ont été organisés dans certaines villes. Le taux de participation, ce jeudi, sera donc un enjeu crucial pour le pouvoir. Si elle est forte ou simplement correcte, cela légitimera le futur ...