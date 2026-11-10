Présidentielle dimanche dans un Cap-Vert stable, le président sortant donné favori

Des partisans du président candidat à sa réélection José María Neves lors d'un meeting de campagne à Mindelo, sur l'île de Sao Vicente, le 30 octobre 2026, au Cap-Vert ( AFP / QUEILA FERNANDES )

Les Cap-Verdiens sont appelés à élire dimanche leur nouveau président lors d'un scrutin où le sortant José María Neves, candidat à un second mandat, fait figure de favori, dans cet archipel réputé pour sa stabilité démocratique, une exception dans une région troublée.

Le Cap-Vert a connu en 2026 deux événements qui l'ont propulsé sur la scène internationale: l'immobilisation en mai au large de sa capitale d'un navire de croisière foyer d'hantavirus, et le parcours historique de son équipe de foot pour sa toute première participation au Mondial.

Situé en plein Atlantique, à environ 600 kilomètres au large du Sénégal, cet archipel lusophone compte dix îles volcaniques et attire de plus en plus de touristes.

Contrairement à plusieurs de ses voisins ouest-africains où les présidentielles ont été tendues ces dernières années, le Cap-Vert est une exception de stabilité politique et de bonne gouvernance.

Le port de Mindelo sur l'île de Sao Vicente, au Cap-Vert, le 27 mai 2026 ( AFP / PATRICK MEINHARDT )

Il est considéré comme un modèle de démocratie en Afrique et se distingue par la vigueur de sa croissance économique. Le pays est réputé pour sa "morabeza" (hospitalité, en créole), son ouverture sur le monde et son métissage, ses carnavals. Il est aussi le berceau d'une musique unique.

L'archipel est doté d'un régime semi-présidentiel dans lequel l'exécutif est dominé par le Premier ministre.

Le chef de l'Etat ne gouverne pas et fait davantage office d'arbitre, de garant de l'unité du pays et du respect de la Constitution. Il désigne le Premier ministre en fonction du résultat des législatives et représente le pays à l'étranger.

Parmi les six candidats en lice dimanche, deux partent favoris : le président sortant José María Neves, 66 ans, et l'avocate et ancienne ministre de la Justice Joana Rosa Amado, 61 ans, première femme candidate à la présidence de la République du Cap-Vert.

Une supportrice du président sortant José María Neves lors d'un meeting de campagne à Mindelo, sur l'île de Sao Vicente, le 30 octobre 2026, au Cap-Vert ( AFP / QUEILA FERNANDES )

Ils sont chacun soutenus par les deux principaux partis du pays.

M. Neves avait été élu président en 2021, après avoir exercé les fonctions de maire, député et avoir été de 2001 à 2016 Premier ministre et président du Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert (PAICV).

M. Neves bénéficie du soutien du PAICV, qui a remporté les législatives du 17 mai.

Lors de la présentation publique de sa candidature, il a promis de mettre son expérience "au service des défis futurs du Cap-Vert, d'anticiper les transformations et de renforcer le consensus politique en ces temps difficiles".

"Ecouter le Cap-Vert"

Des habitants assis sous un arbre à Mindelo, le 26 mai 2026, au Cap-Vert ( AFP / PATRICK MEINHARDT )

Joana Rosa Amado est, elle, soutenue par le Mouvement pour la démocratie (MpD), principal parti d'opposition.

Son slogan est: "Ecouter le Cap-Vert". Cela ne "signifie pas tout promettre, mais plutôt connaître les préoccupations et les attentes réelles de la population", a-t-elle lancé lors de la présentation de sa candidature.

"L'élection d'une femme à la présidence montrerait à de nombreuses jeunes femmes et jeunes filles qu'aucune fonction de l'Etat ne leur est interdite", a-t-elle déclaré à la presse.

Parmi les autres candidats figurent notamment un chirurgien de 45 ans, Gilson Alves, qui promet d'être un président autoritaire et de lutter contre la corruption. Il est en faveur de l'autorisation de la possession d'armes à feu et du rétablissement de la peine de mort.

En juillet 2025, le Cap-Vert a été officiellement classé parmi les pays à revenu intermédiaire supérieur par la Banque mondiale, grâce à sa croissance économique tirée par le secteur du tourisme et à une augmentation de 16,8% du revenu national brut par habitant entre 2023 et 2024.

Des passagers attendent un bus à Mindelo le 26 mai 2026 au Cap-Vert ( AFP / PATRICK MEINHARDT )

Mais le pays fait face à de nombreux défis, notamment des inégalités sociales persistantes, l'enclavement et le manque de desserte abordable pour voyager entre les îles.

S'ils sont élus, les principaux candidats ont promis des mesures pour améliorer les liaisons maritimes et aériennes entre les îles et en faveur de la construction de nouveaux hébergements touristiques.

L'une des préoccupations majeures de la population est la hausse sensible du coût de la vie et du prix des carburants, et le chômage des jeunes.

Depuis la fin de la pandémie de Covid-19, nombre de jeunes Cap-Verdiens, y compris diplômés ou ayant suivi une formation professionnelle, ont émigré et continuent d'émigrer à l'étranger, engendrant une pénurie de main-d'œuvre, notamment dans le secteur clé du tourisme.

L'un des thèmes de la campagne a donc été comment leur créer des opportunités d'emploi dans l'archipel.